  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Dönümünde Sakıp Sabancı Müzesi'nin Eşsiz Sergisi

Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Dönümünde Sakıp Sabancı Müzesi'nin Eşsiz Sergisi

Yayınlanma:
Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Dönümünde Sakıp Sabancı Müzesi'nin Eşsiz Sergisi
Cumhuriyetin ilanının yüzüncü yılına özel olarak, Sakıp Sabancı Müzesi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açıyor. Bu özel günlerde, müzenin öne çıkan sergisi olan "Modernizmin İzinde Türk Resmi" büyük ilgi görmeye aday.

Cumhuriyetin ilanının yüzüncü yılına özel olarak, Sakıp Sabancı Müzesi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açıyor. Bu özel günlerde, müzenin öne çıkan sergisi olan "Modernizmin İzinde Türk Resmi" büyük ilgi görmeye aday.

Modern Türk Resminin Eşsiz Seyahati

Modern Türk sanatının gelişimini yakından görmek isteyenler için bu sergi kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği birçok ünlü sanatçının eserleri, bu sergide bir araya getiriliyor.

Cumhuriyet’in Sanatsal Mirası

"Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçı kuşağını" yakından tanımak isteyenler için bu sergi, bir dönemin kültürel ve sanatsal zenginliklerini yansıtıyor. Cumhuriyet’in özgür atmosferinde yaratılmış olan bu eserler, sanatseverler için büyük bir ilham kaynağı olacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sanatsal Geçiş

Sergi, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar olan sanatsal evrimi kronolojik bir sıra ile gözler önüne seriyor. Bu süreç, sanatın nasıl evrildiğini ve tarihin farklı dönemlerinde nasıl bir yansıma bulduğunu görmek isteyenler için büyük bir öneme sahip.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
An Epic Symphony&Mehmet Erdem’den “Ahmet Kaya” Şarkıları
An Epic Symphony&Mehmet Erdem’den “Ahmet Kaya” Şarkıları
Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz
Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz
Yozgat'ta Safir izdihamı!
Yozgat'ta Safir izdihamı!
Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit'e konuk oldu
Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit'e konuk oldu
Gain’de çifte 100. Yıl coşkusu
Gain’de çifte 100. Yıl coşkusu
50 sanatçıdan Cumhuriyetin 100. yılına 100 eser
50 sanatçıdan Cumhuriyetin 100. yılına 100 eser
Lara Di Lara'dan yen albüm; Eskisi Gibi Değil
Lara Di Lara'dan yen albüm; Eskisi Gibi Değil