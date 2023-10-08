Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Coşkusunu, Zengin Programlarıyla Kutluyor!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığı yeni konser sezonuna 6 Ekim'de CSO Ada Ankara'da düzenlediği özel konserle başladı. Yeniliklerle dolu olan 2023-2024 sezonunda CSO, çeşitli, dinamik ve zengin programları ile geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçmişi 1826’ya uzanan, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 6 ay sonra Atatürk’ün emriyle Ankara’ya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk müzik kurumu olma sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası, yeni sezonun ilk konserini Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf etti.

6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da gerçekleşen konserde Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, sahnesini Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile paylaştı. Anadolu’nun binlerce yıllık ses ve söz geleneğinden beslenen bestecilik ekolüne saygı duruşu niteliğindeki sezon açılış konseri, Türk bestecilerden oluşan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Hasan Ferit Alnar, Hasan Uçarsu, Ferit Tüzün, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Can Atilla, İlhan Çınar, Muammer Sun’un marşlarının yanı sıra

konserde ayrıca 100. Yıl Marşı Yarışmasında birinci seçilen, söz ve bestesi İlker Kömürcü'ye, orkestrasyon ve düzenlemesi Yusuf Yalçın'a ait 100. Yıl Marşı seslendirildi.

Cumadan pazartesiye her gün müziğin sesi duyulacak

Nitelikli müzik üretme prensibine devam ederek, farklı seyirci kitlesine yönelik konserle renkli ve zengin bir program hazırlayan CSO, 2023-2024 sezonunda 106 farklı etkinlik ile sanatseverle buluşacak. Çok sesli müziğin özenle seçilmiş birbirinden farklı örneklerinin sunulacağı sezon programında cuma akşamları gerçekleşecek periyodik konserlerin yanı sıra ücretsiz gerçekleştirilecek eğitim konserleri, çocuklara özel konserler ve Genç Kuşak Solistleri’nin de yer aldığı rengarenk bir program müzikseverleri bekliyor. Yeni başlayacak “Mavi Salon Konserleri” serisinde, oda müziği kültürünü yaygınlaştırmak adına oda müziği repertuvarının en çarpıcı örnekleri sunulacak.

İki tarihi orkestra aynı sahneyi paylaşacak

Royal Opera House, La Scala, Metropolitan Opera gibi dünyanın önde gelen sanat kurumları ile iş birlikleri yapan Mariinsky Orkestrası, 10 Ekim’de CSO Ada Ankara’da düzenlenecek özel konserde ilk kez CSO ile aynı sahneyi paylaşacak. Marinnsky Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni, dünyadaki en büyük orkestra şeflerinden Valery Gergiev’in yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, iki tarihi orkestra beraber çalarak Dmitri Shostakovich’in 7 numaralı Senfonisi “Leningrad” ile muhteşem bir müzik şölenine imza atacak.

Uluslararası Yıldızlarla Dolu Bir Sezon

Her yıl dünyanın çeşitli orkestralarındaki üst düzey şef ve solistlerin düzenli olarak davet edildiği sezon programında bu yıl, Valery Gergiev, Reinhard Goebel, Terje Mikkelsen, Bas Wiegers, Ari Rasilianen, Matthew Coorey, Jacek Kaspsky, Olari Elts, Ilyich Rivas, Michael Wendeberg, Andrea Solinas, Erkki Lasonpalo, Victor Aviat, gibi dünyaca ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı konuk şef olarak yönetecek.

Daniel Müller-Schott (çello), Loic Schneider (flüt), François Lindeman (piyano), Svetlin Rusev (keman) Soyoung Yoon (keman), Gianlucca Terranova(tenor, Sergio Vitale (bas, Amelie Stahlheim (çello), Timothy Ridout(viyola), Ewa Kupiec (piyano), Peter Dorfmayr (korno), Kerson Lang(keman), Alessio Bax(keman), Atrabella Steinbacher(keman), Alessandro Carbonare (klarinet), Szymon Nehring (piano) gibi ünlü solist sanatçılar da CSO’nun yeni konser sezonunda orkestra ile beraber sahne alacak.

Mezzo TV iş birliği ile tüm dünya CSO Ada Ankara’ya Konuk Olacak

İlk kez Angela Gheorghiu ve Güher & Süher Pekinel kardeşlerin solistliğinde gerçekleşen CSO Ada Ankara’nın açılış konserinin yayınlanmasında yapılan Mezzo TV ile iş birliği bu sezon daha da güçleniyor. Dünyanın en prestijli klasik müzik kanalı Mezzo TV ile yeni sezona özel 4 konser kaydı gerçekleştirilerek, 90 farklı ülkede sayısı yüz milyonu bulan dinleyiciye ulaşılacak.