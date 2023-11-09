Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 48 yıldır klasik Türk müziğini yaşatıyor

Türkiye'nin derin ve tarihi klasik müzik birikimiyle, yurt içinde ve yurt dışında üst düzeyde müziğini icra eden koro, kültür ve sanata katkıda bulunuyor.

Aradan geçen 48 yılda yüzlerce konser veren koro, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geleneksel Pazar Konserleri ile TRT'de yayınlanan yüzlerce programa da imza attı.

Koronun şefi Mehmet Güntekin, şef yardımcısı Mehmet Hulusi Yücebıyık ve solist Bekir Ünlüataer, koronun tarihini, kuruluşundan bu yana geçen süreci ve konser çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Müzik her toplumun en önemli kültür unsurlarından biridir"

Şef Mehmet Güntekin, koronun Prof. Nevzad Atlığ ile tarihçi ve müzikolog Yılmaz Öztuna tarafından kurulduğunu belirterek, "48 yıldır birçok faaliyette bulundu. Nevzad Atlığ'dan sonra Ender Ergün, Fatih Salgar ve ben şeflik görevinde bulundum. Sadece konserlerle değil birtakım yayın faaliyetleriyle de sanat hayatının gündeminde kaldık. Plaklar, kasetler, CD'ler, televizyon ve radyo programları yapıldı, yurt içinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki birçok şehirde ve yurt dışında dünya haritasının en doğrusundan en batısına kadar ya tam kadro halinde ya küçük gruplar halinde, koromuz tarafından klasik Türk müziği temsil edilmiş oldu." dedi.