Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyola

GAİN tarafından yayınlanan "Şahsiyet" dizisinin 2. sezon prömiyeri öncesi Nazlı Şenyuva Offringa moderatörlüğünde yapılan panelde, Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, film yapımcısı Saner Ayar, NBA Hall of Fame fotoğrafçısı Andrew Bernstein ve YouTuber Enes Yılmazer soruları yanıtladı.

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

Etkinliğin Başkanı Barbaros Tapan, Türk filmlerinin ve dizilerinin artık dünyada tanındığını belirterek, "Yönetmenlerimiz, oyuncularımız dünya yıldızı, artık onlar da büyük projelere imza atıyor ve dünyanın dört bir köşesinde dizilerimiz değişik dillerde yayınlanıyor. Biz de dedik ki 'artık Hollywood'da Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri'nde böyle bir güzel etkinliğe imza atalım, onlar da burada kırmızı halıda, resepsiyonlarda bulunsun.' Onun için böyle güzel bir etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.

Tapan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen etkinliğe katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.