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CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince her sanatçının boyuna, duruşuna ve yönüne göre uluslararası standartlarda tasarlandı.

CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmaları sonucunda yapımı tamamlanan ve 3 Aralık'ta hizmete açılacak yeni CSO binasının müzisyen koltuklarına meslek lisesi öğrencileri katkı sundu.

CSO tarafından daha önce yurt dışından getirtilen sanatçı koltukları, Türkiye'nin en başarılı 20 meslek lisesi sıralamasındaki Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından, yerli ve milli üretim yapmak gayretiyle uluslarası standartlara uygun dizayn edildi.

Okul Müdürü Nuri Caner,  yaptığı açıklamada, makine, metal, bilgisayar, mobilya, elektrik-elektronik ve kimya teknolojleri olmak üzere eğitim verdikleri 6 alanda aynı zamanda üretim yaptıklarını söyledi.

Caner, "Bakanlığımızın okullarının malzeme, mobilya, makine teçhizat, öğrenci sırası ihtiyaçlarının tamamı bizim okulumuzda üretiliyor. Son 3 yılda Türkiye'deki diğer meslek liselerinin çok çok üstünde üretim gerçekleştirerek, meslek liseleri içerisinde 18'inci olduk. 3,5 milyon ciromuz var. Ankara'nın mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında en çok üretim yapan okuluyuz. Cironun bir kısmını öğrencilerimize dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

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