CSO Ada Ankara yeni sezona dopdolu bir programla giriyor

CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Ozan Binici, yerleşkede düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon programına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bir kültür kompleksi olarak hizmet veren CSO Ada Ankara'nın üç konser salonundan oluştuğuna, farklı kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yaptığına işaret eden Binici şöyle konuştu:

"CSO Ada Ankara, Başkentimizin kültür ve sanat adası. Dolayısıyla sanatın pek çok disiplinini kucaklayan bir kompleks. Klasik müzik özelinde 'Erken Dönem ve Barok' konserler serisi, 'Oda Müziği ve Resital', Çağdaş ve Deneysel Müzik, Dünya Müziği, Caz, Geleneksel Müzik, Somut Olmayan Kültürel Miras, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri serileriyle pek çok etkinlik kurguluyoruz. Dolu dolu, her sanat kolunu kucaklayan, her müzik türüne yer veren bir program hazırladık. Tüm sanatseverleri heyecan ve sabırsızlıkla, CSO Ada Ankara'ya bekliyoruz."