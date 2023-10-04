CRR’de yeni sezon programı başlıyor

CRR Konser Salonu, geniş yelpazede konser seçkisi ve muhteşem akustiğiyle müziği her yaştan insanla buluşturmaya bu sezonda da devam ediyor. CRR’de yeni konser sezonunun ilk üç ayında; klasik müzikten dünya müziğine, Türk musikisinden caz müziğine, dans gösterilerinden halk müziğine, çocuk etkinliklerinden fuaye sohbetlerine ve “Genç Müzisyenlere Destek Projesi Fuaye Konserleri”ne kadar 112 etkinlik sanatseverleri bekliyor.

“Yürek Isıtan Sanat Işığı”

CRR Konser Salonu’nun, 7 Ekim akşamı gerçekleşecek sezon açılış konseri Hanna-Elisabeth Müller & CRR Senfoni Orkestrası - “Yürek Isıtan Sanat Işığı” başlığını taşıyor. CRR Senfoni Orkestrası, bu özel konserde, çağdaş operanın parlayan yıldızı dünyaca ünlü soprano Hanna-Elisabeth Müller’e eşlik edecek. Sahnedeki her anı, dinleyenler için unutulmaz bir deneyime dönüştüren Müller, dinleyicileri müziğin duygusal zirvelerine çıkarmayı vadediyor. Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konser saat 20.00’de başlayacak.

Konserin programı, müziğin evrensel dili Brahms'ın 1. Senfonisinin efsanevi melodilerinden, R. Strauss'un duygu yüklü Son Dört Lied’ine ve Ferit Tüzün'ün gurur kaynağımız olan 'Türk Kapriçyosu'na uzanan müzikal bir zaman yolculuğu niteliğini taşıyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Girişte Solda

Konserin hemen öncesinde saat 18.00’de CRR fuayesinde gerçekleşecek “Girişte Solda” müzik söyleşisine sanatseverler ücretsiz olarak katılabilecek. Müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşen “Girişte Solda”nın bu sezonki ilk konuşmacısı Prof. Dr. İlber Ortaylı. Sohbetin konuşma başlığı ise CRR Senfoni Orkestrası’nın vereceği konserin repertuvarıyla paralel olarak “Almanlar ve Kültür” olarak belirlenmiş.

2023-2024 konser sezonunun ilk üç ayında 112 etkinlikle sanatseveri karşılayan CRR Konser Salonu’nun konser programı ise şu şekilde:

CRR KONSER SALONU’NDA EKİM AYI:

Hanna - Elisabeth Müller & CRR Senfoni Orkestrası "Yürek Isıtan Sanat Işığı" - 7 Ekim – 20.00

Sezon açılış konserinde Şef Murat Cem Orhan yönetiminde, solist Hanna-Elisabeth Müller soprano eşliğinde özel bir gece müzikseverleri bekliyor. Türk Kapriçyosu ve Strauss'un Vier letzte lieder eserleri ile Brahms'ın Senfoni No.1'i konseri taçlandıracak.

Fonikler Köyü - Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal - 8 Ekim – 11.30

Tolga Taviş'in yönetimindeki orkestra, "Fonikler Köyü" adlı senfonik masalı ile her yaştan müziksevere dokunacak, saygı, empati ve nezaket gibi erdemleri anlatacak.

Cumhuriyet Âşıkları – İBB Türk Halk Müziği Topluluğu – 11 Ekim – 20.00 – Ücretsiz

İBB’nin “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamındaki Cumhuriyet Âşıkları serisinde, Âşık Daimi unutulmaz eserleriyle anılacak. Konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Tahir Aydoğdu ve 100. Yıl Cumhuriyet Koroları Konseri - 12 Ekim – 20.00

Tarihî bir anı yaşamak isteyen sanatseverlerin kaçırmaması gereken 100. Yıl Cumhuriyet Koroları Konseri'nde, koro şefi Tahir Aydoğdu yönetimindeki korolar, unutulmaz bir performans sunacak.

Jeremy Pelt, Anthony Wonsey, Ozan Musluoğlu - 13 Ekim – 20.00

Ozan Musluoğlu'nun "nine" albümünden unutulmaz bir caz deneyimi müzikseverleri bekliyor. Virtüözler Jeremy Pelt, Anthony Wonsey, Engin Recepoğulları ve Ferit Odman bu geceyi unutulmaz kılacak.

Helmut Deutsch ve Kartal Karagedik - 14 Ekim – 20.00

Bariton Kartal Karagedik ile piyanist Helmut Deutsch, Schubert'in mitoloji ve wanderer (gezgin) şarkılarını icra edecek. Büyülü bir müzik akşamına hazır olun.

Bale Masalları - Çocuk Balesi - 15 Ekim – 11.30

Çocuklar için özel tasarlanmış "Bale Masalları" gösterisi, büyülü anlatımıyla çocuklara keyifli bir deneyim sunacak.

Özgür Aydın - Bach Goldberg Varyasyonları - 15 Ekim – 19.00

Bach'ın bestecilik yeteneklerini ve dahiliğini gösteren Goldberg Varyasyonları, piyanist Özgür Aydın'ın yorumuyla CRR Konser Salonu'nda teknik zenginlik ve derin duygusal ifadeyle büyüleyici bir konser deneyimi sunacak.

Yüzyılın Yüzleri “Nükhet Duru” - 17 Ekim – 20.00

Uzun yıllardır hiç ara vermeden dillere düşen şarkılarıyla sahnede olan, Türk müziğinin eşsiz sesi Nükhet Duru’ya İBB Kent Orkestrası’nın eşlik edeceği unutulmaz bir geceye hazır olun.

İnci Çayırlı'ya Saygı Konseri - 18 Ekim – 20.00

CRR Türk Müziği Topluluğu, İnci Çayırlı'nın anısını yaşatacak, onun meşhur ettiği ve okumayı çok sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvar sunacak. Konserden önce İnci Hanım’ın kızı Canan Atalay tarafından fuayede bir konuşma yapacak.

La Mov Compañıa De Danza - 19-20 Ekim – 20.00

La Mov Compañia De Danza, modern dansın zirvesinde yer alan bir topluluk. Çağdaş dansın büyülü dünyasında kaybolmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir gösteri.

Chucho Valdes Quartet - 21 Ekim – 20.00

Caz tarihinin efsane piyanisti, 81 yaşındaki Chucho Valdes oldukça uzun bir aradan sonra yeniden İsstanbul’da! Valdes dörtlüsüyle, zihinlerden silinmeyecek bir caz deneyimi sunacak.

Szymanowski’den Rey’e Polonya - Türkiye İlişkilerinin 100. Yılı Senfonik Konseri - 22 Ekim- 20.00

Polonya - Türkiye ilişkilerinin 100. yılını kutlayan senfonik konserde Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası; soprano Elżbieta Nowotarska-Leśniak, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Ufuk Toker ve piyanist Çağdaş Özkan’a eşlik edecek.

Burhan Öçal & Alexey Botvınov - 25 Ekim – 20.00

Perküsyon virtüözü Burhan Öçal ve piyanist Alexey Botvınov, Doğu ve Batı müziğini harmanlayan özel bir projeyi CRR sahnesine taşıyor.

Güç Başar Gülle - 26 Ekim – 20.00

Güç Başar Gülle'nin "Synthetic Vision" projesi, müziği farklı boyutlarda deneyimlemek isteyenler için bir fırsat.

Kuva-yi Milliye Oratoryosu - 28 Ekim – 20.00

Kuva-yi Milliye Oratoryosu, tarihi bir anı yaşatmak için sahnede. CRR Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performansına tanık olmak için bu geceyi kaçırmayın.

CRR KONSER SALONU’NDA KASIM AYI:

Anıl Şallıel - 166 Days - 1 Kasım – 20.00

Türkiye'nin önde gelen saksafoncularından Anıl Şallıel'in ilk solo albüm projesi "166 Days," dünya şehirlerinden ilham alarak oluşturulan bir albüm. Jazz, etnik müzik ve rap gibi farklı türleri bir araya getiren bu proje, ünlü vokalist Sevda Alekperzadeh ile zengin bir performans sunacak.

Yüzyılın Yüzleri “Nida Tüfekçi & Yücel Paşmakçı – 2 Kasım – 20.00 – Ücretsiz

Nurettin İlhan yönetimindeki İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun vereceği konser “Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı” başlığını taşıyor. Konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

The Bad Plus - 3 Kasım – 20.00

The Bad Plus, caz dünyasının en sıradışı ve dinamik topluluklarından biri olarak kabul edilir. 20. yılını kutlayan grup, yeni albümleriyle CRR sahnesine konuk olacak. Bu performansta, sıradışı gitarist Ben Moder de dâhil olmak üzere üyelerin yetenekleriyle dinleyicileri büyüleyecekler.

Necip Celâl Andel Anma Konseri - 7 Kasım – 20.00

Bu özel konserde, Türk tango bestecisi Necip Celâl Andel'in tüm tangoları seslendirilecek. Ayrıca, en ünlü Arjantin tangolarından seçmeler de sunulacak. Band-O-Neon orkestrası, solistleri ve dansçılarıyla bu büyüleyici gösteriyi sunacak.

Ata'ya Şükran Konseri - 10 Kasım – 20.00

CRR Senfoni Orkestrası’nın, "Her 10 Kasım" oratoryosunu icra edeceği bu anlamlı gecede, Türkiye'nin önemli sanatçıları solist olarak yer alacak ve Atatürk'e olan şükranlarını ifade edecekler.

Richard Bona - 15 Kasım – 20.00

Hem enstrümantal yeteneği hem de vokal performansıyla müziği geniş bir yelpazede dinleyici kitlesi tarafından takdir edilen Richard Bona, bas gitar ve şarkılarıyla sahnede olacak. Bona, Sylvain Luc ve Nicholas Viccaro gibi yetenekli müzisyenler ve caza kattığı etnik unsurlarla özel bir akşama imza atacak.

Steve Coleman & Reflex - 17 Kasım – 20.00

Alto saksafoncusu ve besteci Steve Coleman, Rich Brown ve Sean Rickman ile birlikte Reflex üçlüsü olarak, modern cazın sınırlarını zorlayan bir performans sunacak.

Rembrandt Trio - 18 Kasım – 20.00

Rembrandt Trio, evrensel müziği temsil eden özel bir repertuvarla sahne alacak. Mevlânâ şiirleri, Bach motifleri, Çin halk şarkıları ve Türk-İran folklorundan esinlenerek, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bale Masalları - Çocuk Balesi - 19 Kasım – 11.30

Tan Sağtürk'ün anlatımıyla "Bale Masalları," büyük besteci Çaykovski'nin bale müziği eserlerinden oluşan özel bir performansla seyirciyle buluşacak.

100. Yıl Çocuk Korosu -20 KASIM – 20.00

Orkestralar Müdürlüğü yürütücülüğünde İstanbul’da yerleşik konservatuvarlar ve sanat kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile oluşturulan profesyonel çocuk korosu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ilk defa sahne alacak. Konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Ayşegül Kırmanoğlu & Bozok Quartet - 19 Kasım – 20.00

Ayşegül Kirmanoğlu'nun klarinet performansı, Bozok Quartet ile birleşerek özel bir müzikal deneyim sunacaklar.

Jo Stromgren Kompani - Made In Oslo - 22 Kasım – 20.00

İskandinavya'nın en başarılı bağımsız gruplarından Jo Strømgren Kompani, dans ve tiyatro karışımı "Made In Oslo" ile sanatseverlerle buluşacak. Made In Oslo, üç farklı koreografiyi bir araya getiriyor ve çağdaş yaşamın farklı yönlerini ele alıyor.

Can Çakmur & CRR Senfoni Orkestrası - 25 Kasım – 20.00

Çetin Işıközlü şefliğindeki CRR Senfoni Orkestrası, genç piyanist Can Çakmur'a eşlik edecek. Beethoven ve Mozart'ın eserlerini seslendirecek. Konser, “Ustalık: Mozart’ın Bir Günlük Öğrencisi Betthoven” başlığını taşıyor.

Fonikler Köyü - Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal - 26 Kasım – 11.30

Tolga Taviş tarafından hazırlanan "Fonikler Köyü," empati ve nezaket gibi erdemleri anlatan bir senfonik masal olarak sunulacak.

Biréli Lagrène - 26 Kasım – 19.00

John McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola, Jaco Pastorius ve Weather Report gibi sanatçılarla çalışmış; caz gitarının tartışmasız kralı Biréli Lagrène gitar tutkunları için unutulmayacak bir konserle CRR’de.

Cumhuriyet Âşıkları “Murat Çobanoğlu & Şeref Taşlıova 28 Kasım – 20.00 – Ücretsiz

İBB’nin “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamındaki Cumhuriyet Âşıkları serisi kapsamında gerçekleşen konserde Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova eserleriyle anılacak. Konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

CRR Türk Müziği Topluluğu - Muhlis Sebahattin Ezgi ve Neveser Kökdeş Şarkıları - 29 Kasım – 20.00

Muhlis Sebahattin Ezgi ve Neveser Kökdeş'in eserlerini seslendirecek olan CRR Türk Müziği Topluluğu, Gül Yazıcı ve Çiğdem Yarkın gibi misafir solistleriyle kıymetli bir musiki akşamına imza atacak.

Sirba Octet & Olten Filarmoni Orkestrası - 30 Kasım – 20.00

Sırba Octet ve Olten Filarmoni Orkestrası, Murat Cem Orhan yönetiminde sahnede olacak. Bu özel konserde, farklı enstrümanların bir araya geldiği bir performans dinleyicilere sunulacak.

CRR KONSER SALONU’NDA ARALIK AYI:

China Moses - 1 Aralık – 20.00

Soul müziğin ve cazın divası China Moses, özgün sesi ve performansıyla İstanbullu müzikseverlere ışıltılı bir akşam yaşatacak.

Aurélien Pascal & CRR Senfoni Orkestrası "Bakü'den Anadolu'ya" - 2 Aralık – 20.00

Fransız çellist Aurélien Pascal, CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte Bakü'den Anadolu'ya uzanan özel bir müzikal yolculuğa çıkacaklar. Konseri orkestra şefi Rengim Gökmen yönetecek.

Yüzyılın Yüzleri – Yahya Kemal Beyatlı – 4 Aralık – 20.00

Gökhan Karcebaş yönetimindeki İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun vereceği konser ile Yahya Kemal Beyatlı anılacak Konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Mehveş Emeç "Dünya Kadın Hakları Günü Konseri-Müzikle Dostluk" - 5 Aralık – 20.00

Piyano virtüözü Mehveş Emeç, Dünya Kadın Hakları Günü'nde CRR sahnesinde olacak. F. Mendelssohn ve F. Chopin’in eserlerinin icra edileceği konseri Tolga Atalay Ün yönetecek.

Alireza Ghorbani & Coşkun Karademir - Together - 6 Aralık – 20.00

İran geleneksel müziğinin yaşayan en önemli temsilcilerinden Alireza Ghorbani ile Anadolu’nun müziğini kopuzuyla ve kendine has yorumuyla dünyaya taşıyan Coşkun Karademir, CRR Konser Salonu’nda bir araya geliyor. Konserde geleneksel eserler modern yorumlarla dinleyicilere sunulacak.

Paolo Fresu – Daniele Di Bonaventura – Leila Shirvani - 8 Aralık – 20.00

İtalyan trompetçi Paolo Fresu, bandoneoncu Daniele di Bonaventura ve çellist Leila Shirvani, "Jazzy Xmas" adlı projeyle CRR sahnesinde olacaklar.

Cumhuriyet Âşıkları “Muhlis Akarsu” – İBB Türk Halk Müziği Topluluğu – 13 Aralık – 20.00 - Ücretsiz

İBB’nin “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamındaki Cumhuriyet Âşıkları serisinde, Muhlis Akarsu unutulmaz eserleriyle anılacak. Nurettin İlhan şefliğinde İBB Türk Halk Müziği Topluluğunca gerçekleştirilecek konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Quatuor Modigliani & Alexander Melnikov - 16 Aralık – 20.00

Piyano virtüözü Alexander Melnikov ve dünya çapında ünlü Quatuor Modigliani, klasik müziğin seçkin örneklerini CRR sahnesinde seslendirecek.

ŞEB-i ARÛS TÖRENİ "Vakt-i Şerif Hayrola" - 17 Aralık – 20.00

Hezarfen San'at Topluluğu, Şeb-i Arûs töreni ile büyüleyici bir gösteri sunacak. Ney, semazenler ve daha fazlası bu özel gecede yer alacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu - Denizkızı Eftalya ve Sadi Işılay - 19 Aralık – 20.00

CRR Türk Müziği Topluluğu, Türk müziği geleneğinin büyük isimlerine saygı konserinde. Sadi Işılay ve Denizkızı Eftalya'nın eserlerini seslendirecek. Konserin misafir solistleri Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan olacak. Konserin öncesinde, Prof. Dr. Namık Sinan Turan ve Doç. Dr. Bilen Işıktaş sanatçıların yaşamına ve sanatına dair bir söyleşi gerçekleştirecek.

Dena DeRose / Piero Odorici Quartet - 20 Aralık – 20.00

Dena DeRose, piyanosu ve vokaliyle CRR sahnesinde olacak. Piero Odorici Quartet ile birlikte cazın büyüleyici dünyasına davet ediyor.

Company Mek - Father Politics - Muhammed Kaltuk Koreografi - 22 Aralık – 20.00

İsviçre doğumlu Muhammed Kaltuk'un choreo-music projesi "Father Politics," ilk kez İstanbul'da sahnelenecek. Sistemin parçası olmayan insanların güç karşısındaki hallerine dair güncel bir konu, hip-hop ve çağdaş dansın etkileyici birleşimiyle anlatılıyor.

Yılbaşı Konseri - Joë Christophe CRR Senfoni Orkestrası "Amerika'da Bir Parisli" - 27 Aralık – 20.00

Yılbaşı konserinde Joë Christophe ve CRR Senfoni Orkestrası, Amerika'nın Parisli birinin gözünden müziği seslendirecekler.

Yeni Yıla Merhaba – İBB Kent Orkestrası – 28 Aralık – 20.00 - Ücretsiz

İBB Kent Orkestrası, yeni yıl şarkılarından oluşan bir repertuvarla keyifli bir akşama imza atacak. Üstüner Büyükgönenç yönetiminde gerçekleşecek konserin biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Yeni Yıl Konseri - Anna Maria Jopek & CRR Caz Orkestrası - 29 Aralık – 20.00

Polonya'nın caz divası Anna Maria Jopek, CRR Caz Orkestrası ile yeni yıl konserinde sahne alacak. İlk plağından bugüne dek düzenli olarak albüm çalışmalarını sürdüren, dünyanın en önemli sahnelerinde başarılı performanslar gösteren ve ödüllerden kariyeri boyunca uzak kalmayan Anna Maria Jopek’in sesi ve müziği, İstanbul’da bir kış akşamına çok yakışacak.