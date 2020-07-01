Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın corona korona
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı
İnternet mecralarını kullananlar suç işlemede layüsel değildir
İnternet mecralarını kullananlar suç işlemede...
İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde...
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu
İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı...

COVID 19’UN BOZDUĞU MORALLERİ DÜZELTME FESTİVALİ

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 4 Temmuz Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

COVID 19’UN BOZDUĞU MORALLERİ DÜZELTME FESTİVALİ

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, özgüveni geliştirecek, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak “Özgüven Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Özgüven Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 4 Temmuz 2020:

4 Temmuz CUMARTESİ:
12.00- Özgüven Merkezi Çalışması-Özgüvenin geliştirilmesi
13.30- Söyleşi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.