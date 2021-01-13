COVID-19’A SON VEREN GERÇEK YOGA DERGİSİ!

Covid-19 günlerinde de kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden Yoga Academy Journal, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak da dağıtılacak.

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin 33. sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Covid-19 aşısı oluşturuyor. Aşı hakkında detaylı bir araştırmaya yer verilen sayfalarda, okuyucunun bu konuda tarafsız bir gözlem yapabilmesi amaçlanıyor. Dergide ayrıca içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu yükselten, virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği Covid-19’a karşı nefes teknikleri de yer alıyor.

2021 yılında dünyanın 210 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği bilgisinin de yer aldığı dergide, bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla başladığı belirtiliyor.

Yoga Academy Journal bu sayısında da yine farklı konulardaki renkli röportajlarla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ile “kontrol” üzerine yapılan röportaj ve ölümden sonra yaşam konusunda yaptığı araştırmalar ve yazdığı “Yaşamdan Sonra Yaşam” kitabı ile dünyaca tanınan Dr. Raymond Moody ile yapılan röportaj oldukça dikkat çekici. Dr. Moody 1970’lerden itibaren pek çok farklı kültürde ölüme yakın deneyim yaşayan kişilerle yaptığı birebir görüşmelerini topladığı kitabı ile “Ölümden sonra yaşam var mı?” sorusuna ışık tutuyor.

Ayrıca Merve Tanrıverdi’nin Türkiye Kickboks Şampiyonu Serhat Değirmenci ile yaptığı röportajda Değirmenci, yoganın kendisine ve başarılarına kattıklarını anlatıyor. Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Yudum Tatar ile yoga üzerine yapılan keyifli röportaj da öne çıkan bölümler arasında.

Her sayıda bir enerji merkezinin detaylı olarak ele alındığı derginin bu sayısında ise Talu Çakra: Yenilenme merkezine yer verilmiş. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Çocuğunuzla pandemi günleri” başlıklı bölüm oluşturuyor.

Zengin görselleri ve dopdolu içeriği ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 75 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor.

Tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 9 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.