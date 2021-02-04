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Cover Şarkıların Renkli Yüzü "Pandami Music"

Yaptıkları cover şarkılar ve eğlenceli videoları ile kısa zamanda sosyal medyanın en sevilen ismi haline gelen Pandami Music, MAG Şubat sayısı için objektif karşısına geçti.

Cover Şarkıların Renkli Yüzü "Pandami Music"

Yabancı ve Türkçe şarkıları birleştirdikleri videoları ile Instagram’da büyük beğeni toplayana Pandami Music, MAG Şubat sayısında merak edilenleri yanıtladı. Kendi çektikleri videoların büyük beğeni toplaması üzerine coverlarını sürdürdüklerini belirten müzik grubu üyeleri, doğal hallerinin insanları etkilediğini belirtti.

Kendilerine ait şarkılarının da olduğunu ancak şu an onlar için hazırlık süreçlerini tamamlamaya çalıştıklarını belirten grup, pandemi sürecinde özellikle sanatçıların çok etkilendiğine de değindi. Bir çok ünlü sanatçının kendilerine destek olduğunu da vurgulayan eğlenceli grup, kendilerinin de bu ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. 

Eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken grup üyeleri aynı zamanda kendi alanlarında başarılı kariyerlere de sahip. Farklı meslek gruplarında çalışmalarına rağmen müziğe ve sanata gönül veren Pandemi Music, renkli video klipleri ile takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Pandami MusicMagazin Haberleri
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