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COVER KRALI URİEL 

Sezen Aksu’nun Kaybolan yıllar şarkısı ile clup versiyon olarak çıkış yapan Uriel şimdilerde adını Cover Kralı olarak Sezen Aksunun Gelen Gideni Aratır ile 2. Çıkışını tamamladı.

COVER KRALI URİEL 

Almanya’da ilk konserine hazırlanan cover kralı Altan Çetin’in Masum şarkısına klip çekimleri tamamlandı ve Ağustos ayında dijital platformlarda sergilenecek. 2 single ile youtube ve tüm müzik platformlarında tıklanma ve izlenme sayılarını çok iyi yerlere getirdi ve sevenleri artık tacını takmak için yarışa girdi. Bu yıl sonuna kadar Masum, Kız Sen İstanbul’un Neresindensin, Nerdesin dinleyicilerine kavuşacak. 2022 yılının mart ayından itibaren büyük albüm hazırlıklarına başlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Altan Çetinin Masum şarkısıCOVER KRALI URİEL
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