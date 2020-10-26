Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı Son yıllarda birbirinden farklı coğrafyaların mistik tonlarını, Anadolu’nun müziği ve kopuzuyla buluşturmuş, alanlarında dünyaca ünlü sanatçılarla hazırladığı albüm ve konser projeleriyle de uluslararası bir üne kavuşmuş olan Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:42