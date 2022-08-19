Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı

Kaledibi mevkisinde inşaatı tamamlanan Kalededibi İskelesi ve Sosyal Tesisleri, yöreye özgü ürünlerin satışının yapılacağı mutfağı ve Hatila Mili Parkı'nı da içine alacak şekilde Borçka Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilecek tekne turlarıyla kentin turizmine hareketlilik getirmek amaçlanıyor.

Çoruh Vadisi'nde eşsiz doğal güzellikler arasında gerçekleştirilecek tekne turlarına ev sahipliği yapacak tesis, turistlere farklı alternatifler sunuyor.