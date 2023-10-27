Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Kazananı Belli Oldu

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Çok Yaşa Cumhuriyet 100.Yıl Marşı Beste Yarışması” kazananları açıklandı. 2023 JCI Bahçeşehir Başkanı Burcu Çoban konuşmasında, ‘’JCI Bahçeşehir, gençlerin potansiyelini keşfetmelerine, topluma daha iyi hizmet etmelerine ve değişim yaratmalarına yardımcı olmayı misyon edinmiş bir organizasyondur. Bu gece, Türkiye'nin bağımsızlığı ve Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere aktarabilmek için yazılan eserlerin, bu ülkenin vatandaşlarının ne kadar büyük bir yetenek ve enerjiye sahip olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir.’’ dedi.

BAU POLİFONİK KORO EŞLİĞİNDE YENİDEN SESLENDİRİLDİLER…

''Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması'' Gala Gecesinde finale kalan eserler BAU Polifonik Koro eşliğinde yeniden seslendirildi. Türkiye Polifornik Korolar Derneği Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Apaydın, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Aydoğan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Aksel Akın, İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MÜZED Temsilcisi Doç. Dr. Yavuz Durak, M3 Works Kurucusu ve Müzisyen Erdem Genç, MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Koro Şefi Genel Sanat Yönetmeni Masis Aram Gözbek ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ülkü Özgür’ün yer aldığı Jüri Heyetinin değerlendirmeleri sonucunda;

Birincilik ödülüne Sarpdere Tat Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı adlı eseri ile layık görüldü.

İkincilik ödülüne ise Göksel Çetin Daha Nice Yüzyıllara adlı eseri ile, Üçüncülük ödülüne ise İlke Gülye Köse 100.Yıl Marşı adlı eseri ile layık görüldü.

“ÇOK YAŞA CUMHURİYET!”

Geceye BAU Polifonik Koro, Zeybek ve Halk Oyunları ekibi performansları ile eşlik etti. Gecenin sonlarına doğru Jüri üyelerinden Doç. Dr. Yavuz Durak piyano başına geçti ve salondaki herkes eline Türk bayrağı alarak 100. Yıl Marşını söyledi.

Genç Liderler 100. Yıl Marşı Beste Yarışması ile finalist 100. Yıl Marşlarının bestelenmesine ve kazanan 100. Yıl Marşının Cumhuriyetimize kazandırılmasına öncülük ettiler. Gecede herkes Gururla ve Coşkuyla Çok Yaşa Cumhuriyet dedi…