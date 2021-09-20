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Coğrafi işaret tescilli Tamzara dokuması marka olma yolunda

Giresun'da 1937'de Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle kooperatif kurularak üretilen ancak zaman içinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokuması, kadınların elinde yeniden canlanıyor.

Coğrafi işaret tescilli Tamzara dokuması marka olma yolunda

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 19. yüzyılda çoğu evde dokunan, Mısır, Suriye gibi Akdeniz ülkelerine satılan Tamzara dokuması, Şebinkarahisar Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğindeki projeyle markalaştırılacak.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle 1937'de yöre halkına ekonomik gelir sağlanması amacıyla kooperatif kurularak üretimine başlanan ancak unutulmaya yüz tutan Tamzara dokuması, kadınların ellerinde canlandırılıyor.

Adını, tarihi Tamzara Mahallesi'nden alan, üretimi yıllar içinde zaman zaman kesintiye uğrayan dokuma, çeşitli kurumların çabalarıyla 2010 ve 2016'daki projelerle yeniden üretilmeye başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2019'da "coğrafi işaret" tescili alan Tamzara dokumasının marka haline getirilerek pazarlanması ve kadın istihdamına katkı sağlanması amacıyla bu yıl "Kadınlar Dokuyor Projesi" hayata geçirildi.

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