Coğrafi işaret tescilli Sürmene pidesi tadanları hayran bırakıyor

Trabzon'da, yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Sürmene pidesi, ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağızlarını tatlandırıyor.

İlçede bir asır önce evlerde "Trabzon yağlısı" ve "Trabzon peynirlisi" adıyla pişirilen, 50 yıldır da fırınlarda yapılan Sürmene pidesi, tadanları hayran bırakıyor.

Yuvarlak açılan hamurunun üzerine bölgedeki yaylalarda doğal yöntemlerle üretilen tereyağı ve salamura edilmiş peynir konularak taş fırında odun ateşinde pişirilen pideye coğrafi işaret tescil belgesi alınması, ilçe halkı ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, , belediyenin girişimleri ve destekleriyle yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından Sürmene pidesinin nisan ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini söyledi.

Coğrafi işaret tescil belgesini ilçede pide üretimi yapılan tüm fırınlara astıklarını ifade eden Üstün, "İlçemiz sanayi veya tarım ilçesi değil. O yüzden geriye sadece turizm ve eğitim kalıyor. Bu nedenle bu belge, turizm açısından bizim için çok önemliydi." dedi.

Üstün, bıçak ve pide olmak üzere iki coğrafi işaret belgeleri olduğunu belirtti.

Coğrafi işaret tescil belgesinin kriterleri bulunduğuna dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti:

"Örneğin peynirinin burada üretilmesi lazım, tereyağının burada, yaylalardaki tereyağından olması lazım. İmalatının burada yapılması lazım. Unun da kaliteli olması lazım. Hepsinden önemlisi el emeği göz nuru veren ustalar var. Ustalarımız da maharetli ustalar. Dolayısıyla bu bölgeye pide yemeye gelenler gönül rahatlığıyla yiyorlar."