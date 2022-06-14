"Çizginin Ahengi" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Hattat Bilal Akkaya, yaptığı açıklamada, serginin MÜSİAD Kadın tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Akkaya, "Esmaü'l Hüsna", "İstanbul", "Damla" ve "Özel" koleksiyonlarında 800'e yakın mürekkepli ve renkli eserin yer aldığını, "Çizginin Ahengi" sergisinin de bu koleksiyonlardan seçilen 16 eserden oluştuğunu dile getirdi.

Hüsnühat sanatına adını veren "hat" kelimesinin Arapçada çizgi anlamına geldiğini ve serginin adının da buradan ilhamla belirlendiğini belirten Akkaya, "Önemli olan burada oluşturduğumuz çizgiyle karşı tarafa mesaj vermek. Biz buna dikkat etmeye çalışıyoruz." dedi.

Çalışmalarında klasik hat eğitimden yola çıkarak yeni mimariye uygun tasarımlar yapmaya gayret ettiklerini dile getiren sanatçı, modern yorumların arka planında da bu düşüncenin yer aldığını ifade etti.

"Ayasofya'yla ilgili bir şey yapmam lazım diye düşündüm"

Eserlerinin geri planında mutlaka bir hikayenin bulunduğunu vurgulayan sanatçı, "Burada eserlerimden en önemlisi olan Ayasofya da var. Ayasofya Camii malumunuz yıllar sonra tekrar ibadethane olarak açıldı. Ben de bir sanatçı olarak bu mabede bir şeyler yapmam lazım diye düşündüm." dedi.

Ayasofya'ya yer verdiği eserinin tasarımında Kur'an-ı Kerim'in "Cin" suresinde yer alan ve "Mescitler yalnız Allah'ındır." anlamına gelen 18'inci ayetin metnine yer verdiğini aktaran Akkaya, şöyle devam etti:

"Diğer bir eser olarak da İstanbul Havalimanı'nın kulesi var. O kulenin de ayrı bir hikayesi vardır. Peygamber Efendimiz yokuş yukarı bir yere çıkarsa tesbihatı 'Allahu Ekber' olurmuş. Biz de o tasarımımızın içine 'Allahuekber' tesbihatını yerleştirdik. Keza yine mahpus olan yüreğimizin kanayan yarasını, ümmetin mescidini, 'Mescid-i Aksa' ismiyle özgün bir şekilde yorumladık."