‘Çizgilerdeki Yaşanmışlık’ Sergisi Kartal’da Açıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aralık ayı kültür sanat programı kapsamında; Anadolu'nun yöresel köy evlerini, çocuklarını, insan portrelerini, kültürünü ve doğasını birbirinden farklı teknikler ile tuvale yansıtan ressam Kemal Derman’ın, kişisel resim sergisini sanatsever Kartallılar ile buluşturdu.

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışın ardından sanatçı Kemal Derman, Başkan Yardımcısı Tozkoparan’a sergi alanını gezdirerek eserleri hakkında bilgi verdi.

Derman'ın, bin bir emek vererek yaptığı ve aralarında ünlü oyunculardan; Tuncel Kurtiz, Şener Şen, Ayşen Gruda, Tarık Akan'ın portre çalışmaları ise sergiyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı Tozkoparan, sergi sahibi sanatçı Kemal Derman’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Sergi 18 Aralık’a Kadar Sanatseverlerin İlgisini Bekliyor

Ressam Kemal Derman’ın 62 eserinin yer aldığı, ‘Çizgilerdeki Yaşanmışlık’ sergisi, 18 Aralık 2022’ye kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.