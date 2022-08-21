Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek

67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü defnedilecek.

KÜLTÜR-SANAT 21.08.2022, 20:10
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren usta oyuncu için salı günü saat 11.00'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlenecek.

Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Canova'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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