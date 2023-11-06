Çirkin Kral Yılmaz Güney'in Muhteşem Kaçış Hikayesi

Yilmaz Güney'in Türkiye'de Yasadigi yillarda İsparta yarı acık ceza evinde yatarken İsviçreli yapimcı Edi Hubschmide Güney'in cezaevinden yazdığı mektup ile yolu kesişir. İsviçreli yapimci Edi Hubschmid hemen harekete geçer ve Yilmaz Güney'in yarım kalan "YOL" filmini tamamlar.

İsviçreli Yapımcı Prodüktör Edi Hubschmid Yılmaz Güney'in istediği üzerine bir "Kaçıs" kendi değimi ile "Çıkış" planı yaparak Yılmaz Güney'in yattığı İsparta ceza evinden önce Yunanistan'ın Rodos Adasına daha sonra İsviçre'den Fransa'ya uzanan hikayesi başlar. Ardından yol filmini Cannes Film Festivaline yollayarak Festival den "Palmes" ödülü kazanırlar ve böylece Çirkin Kral Cannes Film Festivaline giderek ilk "Palmes" ödülünü alir.

Yilmaz Güney'in vefatınden sonra Prodüktör Edi Hubschmid Güney'in hapisaneden kaçısı ve ölümüne kadar gecen süresini "Yol Bir Sürgün Hikayesi" adli bir kitapta "Kanitlariyla" "Gercek bilgilerle" ve "Hayaranlik uyandiran fotoğraflarını " toplayarak 5 dilde yayınlanır, kitabin yazari Edi Hubschmid ve yapimci Kazim Çarman ve yönetmenliğini Cihan İnan'in üstleneceği, Yilmaz Güney'i hayatini anlatan filmin yerli ve yabancı Cast çalısmalarına yakın zamanda start verilecek.