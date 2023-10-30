Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek
Mekana özel yepyeni bir deneyim olarak tasarlanan, Firuze Engin’in kaleme aldığı ve Güray Dinçol’un yönettiği, Nihal Yalçın ile Onur Berk Arslanoğlu’nu buluşturan Çirkin; seyirciyle ilk kez 2 Kasım’da buluşacak. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapacak olan oyun; festival sonrasında haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenmeye devam edecek.
Tiyatro ve dijital enstalasyonu buluşturan Çirkin; Anadolu masallarına dayanan gerçek üstü bir ihanet hikayesini anlatıyor.
Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçimini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mitik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor.
Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla destekleniyor Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü alan Çirkin’de yer alan her sahne için özel bir “immersive” (kapsayıcı) sekans tasarlanıyor.
Oyunun Konusu:
Bin yıllardır yaşayan, çirkin bir mahluk olan Şiva, kendisiyle birlikte lanetlenerek ölümsüzlük cezasına çarptırılan tavuk ile beraber geçmiş ve bugün arasında gezinmektedir. Zamanın dışına atılmış bu iki karakterin didişmeleri bir yandan sahnedeki anlatı evreninde gerçekleşirken bir yandan da duvarlardaki etkileşimli görüntü evreninde hikâyenin geçmişine ait parçalar canlanır.
KÜNYE
Yazan: Firuze Engin
Yöneten: Güray Dinçol
Oynayanlar: Nihal Yalçın, Onur Berk Arslanoğlu
Sahne ve Yapım Tasarımı: Veli Kahraman
Immersive Sanat Direktörleri: Lalin Akalan, Amir Ahmadoghlu (xtopia)
Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Comfortnoise)
Koreografi: Büşra Firidin
Kostüm Tasarımı: Candan Seda Balaban
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Ses Tasarımı: Turgut Mavuk (Comfortnoise)
Makyaj ve Saç Tasarımcısı: Sezen Yeniçeri Can
Yardımcı Yönetmen: Aslı Ekici
Yaratıcı Teknoloji Uzmanı: Çağatay Güçlü (xtopia)
Görsel Sanatçılar: Amir Ahmadoghlu, Burak Dirgen (xtopia)
Grafik Tasarım: Nada Aydın (xtopia)
Yapım Sorumlusu: Eyüp Çelik
Reji Asistanı: Mislina Kurtuldu
Görsel İletişim ve Tasarım: Özge Güven
Fotoğraf: Murat Kahya
Yapımcı: Yağmur Dolkun
Ortak Yapımcılar: Institute of Time, Betaland Audiovisual, xtopia, Comfornoise
İletişim: Hande Sönmez