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Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek

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Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek
Tiyatro ve dijital enstalasyonun bir araya geldiği Çirkin oyununun prömiyeri İKSV Tiyatro Festivali kapsamında 2 Kasım Perşembe günü Hope Alkazar’da gerçekleşecek. Tiyatro dünyasına yepyeni bir deneyim alanı sunacak oyunda seyirci de kendini dijital görsel uygulamaların içinde bulacak. Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun yer aldığı Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek

Mekana özel yepyeni bir deneyim olarak tasarlanan, Firuze Engin’in kaleme aldığı ve Güray Dinçol’un yönettiği, Nihal Yalçın ile Onur Berk Arslanoğlu’nu buluşturan Çirkin; seyirciyle ilk kez 2 Kasım’da buluşacak. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapacak olan oyun; festival sonrasında haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenmeye devam edecek.

Tiyatro ve dijital enstalasyonu buluşturan Çirkin; Anadolu masallarına dayanan gerçek üstü bir ihanet hikayesini anlatıyor.

Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçimini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mitik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor.

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla destekleniyor Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü alan Çirkin’de yer alan her sahne için özel bir “immersive” (kapsayıcı) sekans tasarlanıyor.

Oyunun Konusu:

Bin yıllardır yaşayan, çirkin bir mahluk olan Şiva, kendisiyle birlikte lanetlenerek ölümsüzlük cezasına çarptırılan tavuk ile beraber geçmiş ve bugün arasında gezinmektedir. Zamanın dışına atılmış bu iki karakterin didişmeleri bir yandan sahnedeki anlatı evreninde gerçekleşirken bir yandan da duvarlardaki etkileşimli görüntü evreninde hikâyenin geçmişine ait parçalar canlanır.

KÜNYE

Yazan: Firuze Engin

Yöneten: Güray Dinçol

Oynayanlar: Nihal Yalçın, Onur Berk Arslanoğlu

Sahne ve Yapım Tasarımı: Veli Kahraman

Immersive Sanat Direktörleri: Lalin Akalan, Amir Ahmadoghlu (xtopia)

Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Comfortnoise)

Koreografi: Büşra Firidin

Kostüm Tasarımı: Candan Seda Balaban

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Ses Tasarımı: Turgut Mavuk (Comfortnoise)

Makyaj ve Saç Tasarımcısı: Sezen Yeniçeri Can

Yardımcı Yönetmen: Aslı Ekici

Yaratıcı Teknoloji Uzmanı: Çağatay Güçlü (xtopia)

Görsel Sanatçılar: Amir Ahmadoghlu, Burak Dirgen (xtopia)

Grafik Tasarım: Nada Aydın (xtopia)

Yapım Sorumlusu: Eyüp Çelik

Reji Asistanı: Mislina Kurtuldu

Görsel İletişim ve Tasarım: Özge Güven

Fotoğraf: Murat Kahya

Yapımcı: Yağmur Dolkun

Ortak Yapımcılar: Institute of Time, Betaland Audiovisual, xtopia, Comfornoise

İletişim: Hande Sönmez

Kaynak:Haber Kaynağı

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