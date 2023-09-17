  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Çin’in Zhejiang Eyaleti İstanbul’da Tanıtıldı

Çin’in Zhejiang Eyaleti İstanbul’da Tanıtıldı

Yayınlanma:
Çin’in Zhejiang Eyaleti İstanbul’da Tanıtıldı
“Şairane Güney Çin, Dinamik Zhejiang” teması ile düzenlenen bir programla Çin’in eşsiz güzelliklere sahip bölgesi tanıtıldı.

İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen programda Çin’den gelen Zhejiang Eyaleti Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü. Dünya Turizm İttifakı Başkan Yardımcısı Xu Peng ve beraberindeki heyet eyaletin turistik ve kültürel özellikleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Programa Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian, Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları İdris Serçe, Dr. Selda Taşçı ve Türk Çin Kültür Derneği öğretmen ve öğrenciler ile üst düzey konuklar katıldılar.

Programın sunuculuğunu yapan Azigu Aili ise yaptığı sunumda Zhejiang’da tur ve konaklama yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Davetlilerin ilgi ile takip ettiği sunumda Zhejiang’taki Ningbo, Hangzhou, Jiaxing, Shaoxing gibi birçok şehrin doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca hazırlanan turizm parkurları tanıtıldı.

Programda Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanları olan Erhu ve Dizi ile dinletiler gerçekleştirdiler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Okay Barış Yaz'ı Yeni Bir Şarkı ile Kapatıyor
Okay Barış Yaz'ı Yeni Bir Şarkı ile Kapatıyor
Buray Yaz'ı Daha Bitirmedi
Buray Yaz'ı Daha Bitirmedi
İmge Mıngıroğlu'ndan Akustik Gece
İmge Mıngıroğlu'ndan Akustik Gece
OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı
OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Yaz bitti diye üzülmeyin
Yaz bitti diye üzülmeyin
Bir dakikada şarkıcı oldum
Bir dakikada şarkıcı oldum
Aşık Shakespeare’in Yeni Tarihleri Açıklandı!
Aşık Shakespeare’in Yeni Tarihleri Açıklandı!