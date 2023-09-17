Çin’in Zhejiang Eyaleti İstanbul’da Tanıtıldı

İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen programda Çin’den gelen Zhejiang Eyaleti Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü. Dünya Turizm İttifakı Başkan Yardımcısı Xu Peng ve beraberindeki heyet eyaletin turistik ve kültürel özellikleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Programa Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian, Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları İdris Serçe, Dr. Selda Taşçı ve Türk Çin Kültür Derneği öğretmen ve öğrenciler ile üst düzey konuklar katıldılar.

Programın sunuculuğunu yapan Azigu Aili ise yaptığı sunumda Zhejiang’da tur ve konaklama yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Davetlilerin ilgi ile takip ettiği sunumda Zhejiang’taki Ningbo, Hangzhou, Jiaxing, Shaoxing gibi birçok şehrin doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca hazırlanan turizm parkurları tanıtıldı.

Programda Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanları olan Erhu ve Dizi ile dinletiler gerçekleştirdiler.