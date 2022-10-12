'Çılgın Zamanlar', 14 Ekim'de prömiyer yapacak

Duru Ataşehir'de yarın akşam prömiyeri gerçekleşecek oyun, Sam Bobrick'in eserinden Kemal Başar'ın yönetiminde sahneye uyarlandı.

Aldatan ve aldatılan bir çift arasında yaşanan komik olayların ele alındığı esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Başar, Tiyatro Keyfi'nin bu sezon iki yeni oyunla sahne alacağını belirterek, "Bizim kurum ilkelerimiz gereği yeni eserler yapmaya çalışıyoruz. Yerli yazarlarımıza ısmarladığımız ya da Türkiye'de ilk kez oynanacak eserleri yapıyoruz." dedi.

Kemal Başar, oyunda Sam Bobrick'in aldatma üzerine çok eğlenceli bir romantik komedisini sahneye taşıdıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla bir araya geldik. Bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Cem de Zeynep de çok usta oyuncular. Onlarla bir arada olmak heyecan verici. Bütün iyi oyuncular bir arada olduğu zaman harika işler ortaya çıkıyor. Biz de Tiyatro Keyfi olarak kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ustaları bir araya getirerek onlara bir basamak olmaya çalışıyoruz."