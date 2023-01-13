Cihan Ünal, Nevra Serezli’yi kuliste ziyaret etti

Usta oyuncu ve yönetmen Cihan Ünal, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Cihan Ünal, İspanyol yazar ve şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi 11 ödüllü Tiyatrokare’nin oyunu ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ü Trump Sahne’de izlemeye geldi. Nevra Serezli ile 13 yıl önce “6 Haftada 6 Dans Dersi” oyununda birlikte oynayan Cihan Ünal, oyun bitiminde kulise geçerek bol ödüllü sanatçıyı ziyaret ederek oyuncularla sohbet etti. 31. sanat yılında iddialı oyunlarla tiyatro severler ile buluşmaya devam eden Tiyatrokare’nin oyunu ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, 6. sezonunda sahnede izleyici ile buluşuyor. Nedim Saban yönetmenliğinde sahnelenen oyunda; duayen oyuncu Nevra Serezli’nin yanı sıra Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Mehmet Selin Sağdıç rol alıyor.