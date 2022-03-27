Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Mecitözü ilçesine bağlı Çitli köyünde bir çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce tarlasını sürerken bulduğu bileziği, tarihi değeri olabileceğini düşünerek Çorum Müzesi'ne teslim etti.

Müzedeki uzmanlarca yaklaşık 3 bin 300 yıllık olduğu tespit edilen altın işlemeli elektrum bilezik, restore edilmek üzere laboratuvara alındı.Uzun süren detaylı restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümü kazandırılan bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.