'CI Bloom' ön gösterimle kapılarını sanatseverlere açtı

Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da kurulan fuarda, çağdaş Türk sanat galerilerinin sergilerinin yanı sıra Digital Horizons: The New State of Art NFT Sergisi yer alıyor.

CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yaptığı açıklamada, CI Bloom'un Türkiye'de sanat piyasasına enerji vermeye devam etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Burada gördüğümüz ilgi de Türkiye'deki çağdaş sanatın geliştiğinin somut bir göstergesi oluyor." dedi.

Galerilerden aldığı geri dönüşlerde satışların gayet iyi olduğunu söyleyen Güreli, "Önümüzdeki zamanlarda CI Bloom'un İstanbul dışına çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Buradaki ilgi bize cesaret veriyor. Bundan sonra senede 1 kez de iç pazarı büyüten ve destekleyen bir fuar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Güreli, 301 sanatçının 644 eserinin yer aldığı fuara, 12 Mayıs'tan sonra Karaköy İskelesi'nden hareketle ücretsiz tekne seferleri düzenleneceğini sözlerine ekledi.

"Galerilerin yeni işlerini sergilediği heyecanlı bir ortam var"

Fuarın kendisi için çok eğlenceli geçtiğini aktaran sanatçı Erdil Yaşaroğlu da "Burada arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Profesyonel ilişkiler kurulabiliyor. Contemporary Istanbul öncesi 'Bloom' ile sanat ortamının bir araya getirilmesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda yer alan galerilerden PG Art Gallery'nin iletişim koordinatörü Elif Güvenç, CI Bloom'un, baharı müjdeleyen, deniz kenarında ışıl ışıl bir mekanda yer aldığına işaret etti.

Güvenç, Contemporary Istanbul'a göre daha ferah bir ortamın bulunduğunu vurgulayarak, "Bütün galerilerin yeni işlerini sergilediği heyecanlı bir ortam var. Koleksiyonerlerin ilgisinden de çok memnunuz. Baharın vermiş olduğu keyifle güzel bir fuar geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

NFT çalışmalarıyla fuara katılan Emin Mete Erdoğan ise fuardaki bir eserini NFT dünyasına uzak, klasik bir koleksiyonerin satın almak istediğine değinerek, "Bu ekranı böyle götürmek istemiş ama eser NFT satış platformu olan Foundation'da olduğu için 'metamask' cüzdanı oluşturması gerektiğini anlattık. Yani aslında çağdaş sanat ortamı da yeni yeni öğreniyor NFT dünyasını." dedi.

CI Bloom'a katılan galeriler arasında, Ambidexter, Anna Laudel, Art On Istanbul, artSümer, Bozlu Art Project, Büro Sarigedik, C.A.M. Galeri, Dirimart, Ferda Art Platform, Galeri 77, MERKÜR, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Martch Art Project, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, The Pill, Vision Art Platform, X-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Katılımcı galeriler, Adnan Yerebakan, Doğa Öktem ve Tankut Aykut, Moiz Zilberman, Oktay Duran, Suela Cennet ve Yeşim Turanlı'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

CI Bloom, 12-15 Mayıs'ta tüm sanatseverlerin beğenisine açık olacak.