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Chromas by Başak Doğan’ 2 Aralık’ta yeniden Zorlu PSM’de!

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Chromas by Başak Doğan’ 2 Aralık’ta yeniden Zorlu PSM’de!
Yenilikçi metodlarıyla tanınan çağdaş koro şefi Başak Doğan’ın yönetimindeki Chromas, 2 Aralık Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeni bir konser vermeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon verdikleri konserle izleyiciden büyük ilgi gören Chromas bu konserde de yine sevilen isimleri sahnesinde ağırlayacak. Pop müziğe doğaçlama tekniğini getiren efsane ses Duygu Soylu ve türlerarası yaptığı samimi müziklerle halkın sevgisini kazanan Evrencan Gündüz sahnede Chromas’a eşlik edecek.

Özel bir şov hazırlayan koro, “İyi Gün Dostlarım” ve “Fix You” gibi sevilen yorumlarının yanı sıra Başak Doğan’ın bestesi “Oyun”u da seslendirecek. Chromas konserlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen, Türkiye’de sadece Başak Doğan’ın uyguladığı Vocal Painting tekniğiyle seyirci ve koro beraber yine doğaçlama şarkılar söyleyecek. Bu eğlenceli ve sürprizli gecenin biletleri passo.com.tr’de.

Geçen sene kapanış konserini Zorlu PSM’de gerçekleştiren Chromas’ın bu yeni konserinde bir Başak Doğan geleneği haline gelen, Türkiye’de yalnızca kendisinin uyguladığı doğaçlama tekniği Vocal Painting (VoPa) ile seyircinin de dahil olduğu şarkılar seslendirilecek. Evrencan Gündüz ve Duygu Soylu gibi birbirinden değerli sürpriz konukların yer alacağı Chromas by Başak Doğan 2 Aralık Cumartesi saat 20.30’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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