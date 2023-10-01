Charlotte Cardin'in Büyüleyici Performansı: '99 Nights Tour' İstanbul Konseri

Kanadalı genç müzisyen Charlotte Cardin, dokunaklı sesi, özgün tarzı ve etkileyici melodileriyle dikkat çekiyor. 'Main Girl', 'Passive Agressive', 'Good Girl' gibi hit şarkılarıyla hayran kitlesini genişleten Cardin, '99 Nights Tour' kapsamındaki İstanbul konseriyle Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu.

Dinleyiciyi yumuşak sesi, duygusal şarkıları ve dokunaklı melodileriyle yakalayan, indie pop, elektropop ve caz türlerini bir araya getiren, şarkılarının çoğunda kendi imzası bulunan Charlotte Cardin, dün akşam %100 Müzik katkılarıyla ‘’99 Nights Tour’’ kapsamındaki İstanbul konserini gerçekleştirerek sevenleriyle bir kez daha buluştu.

“Main Girl”, “Dirty Dirty”, “Passive Agressive”, “Good Girl” gibi günümüzün indie pop dünyasında hitleşen parçalarıyla hayran kitlesini günden güne genişleten Cardin, 2018 yılında Juno Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı’ ve ‘Yılın En İyi Şarkı Yazarı’ ödüllerine layık görülerek başarısına başarı kattı. 2023 yılında çıkardığı dört parçalık albümü “99 Nights” ile ilgi odağı olmayı başaran sanatçı yeni albümünde yer alan ve sevilen parçalarını da dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seslendirerek İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.