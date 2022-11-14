Çevre kirliliğinin dev kuklalarla anlatıldığı oyun Kocaeli'de sergilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca çevre kirliliğinin bir çocuğun gözünden aktarıldığı kukla müzikali "Çöp Atlas" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde büyük sahnede sahnelenen, dramaturjisini Sevil Koç'un yaptığı, Firuze Engin'in kaleme aldığı oyunu Rumen Kurtev yönetti.

Kukla tasarım ve uygulamasını Ayten Öğütçü, İlhan Ateş ve Hakan Dündar'ın gerçekleştirdiği oyunda, Cansu Mengüç, Ezgi Özbalı, Zeynep Özan Topçu, Erdoğan Cengiz, Fatih Sevdi, Ozan Şahin, Ferdi Yıldız, İlker Bağlam, Ufuk Tuncer ve Işık Öztorun rol aldı.

Oyunun köstüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, müzik tasarımını Oktay Köseoğlu, ışık tasarımını ise Yaşar Demirkıran üstlendi.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerce de ilgi gören oyunda, bir çöplükte yaşayan "Mutida"nın gözünden, fil, köpek balığı, timsah, maymun, denizanası gibi canlıların büyük boyutta kuklalarının yardımıyla dünyanın nasıl kirletildiği aktarılıyor.