'Ceviz Ağacı' filmi 11 Mart'ta vizyona giriyor

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metrajı, Türk-İran ortak yapımı filmin çekimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin katkılarıyla Türkiye'de yapıldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, ses operatörlüğünü Mustafa Bölükbaşı üstlenirken, filmin post prodüksiyonunda İranlı sanatçılar görev aldı.

Mostafa Khergepoosh kurgusunu, Mohsen Roshan'ın filmin ses tasarımını, Hootan Haghshenas renk tasarımını ve Payam Azadi de filmin müziklerini yaptı.

27. Adana Film Festivali, Eurosia Film Festivali, 6.Bremen Film Festivali ve 6.New York Artist Forum'un da aralarında olduğu yurt içi ve yurt dışındaki önemli festivallerden ödüller alan filmin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde insan için özne olarak var olmanın imkanını sorguluyor."