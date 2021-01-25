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CEREN İPAR, SESİYLE “BİÇARE” KALPLERE DOKUNACAK!

Geçtiğimiz yıl müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan genç yetenek Ceren’in; sözleri kendisine ait olan yeni teklisi “Biçare” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

CEREN İPAR, SESİYLE “BİÇARE” KALPLERE DOKUNACAK!

Müziğe hayatının her anında yer vererek bir yaşam biçimine dönüştüren Ceren, geçtiğimiz yıl Alim Yapım çatısı altında ilk şarkısını çıkarmıştı. 2021 itibariyle yalnızca sesi ile değil söz yazarı ve besteci kimliğiyle de kendisini gösteren Ceren, yeni şarkısı Biçare’yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

“Kendimi anlatabildiğim bir hikaye yazdım.”

Yolun başında olduğunu ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek istediğini ifade eden Ceren, yeni şarkısı için oldukça heyecanlı. Müzik hayatında birçok ilki yaşayan genç şarkıcı “Biçare” için; “Daha önce şarkı yazma ve besteleme ile ilgili bir tecrübem yoktu. “Biçare”nin sözleri birden içimden döküldü, ben de kaleme aktardım. Ardından her şey çok hızlı gelişti. Olcay Bozkurt ile şarkıyı besteledik ve kendimi anlatabildiğim güzel bir hikâye ortaya çıkmış oldu.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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