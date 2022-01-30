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Cenevre'de düzenlenen ışık festivaliyle sanat şehirle buluşuyor

Cenevre'de 8 yıldır yapılan etkinlik kapsamında, şehrin sokakları ve yapılarında her gün ayrı bir sanatçının tasarladığı ışıklandırma çalışması sergileniyor.

Cenevre'de düzenlenen ışık festivaliyle sanat şehirle buluşuyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl şehrin merkezindeki sokaklarının ışıklarla aydınlatıldığı "Geneva Lux" festivali düzenleniyor.

Şehirde 8 yıldır yapılan ve bu yıl 21 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen festival kapsamında, Cenevre'nin tanınmış sokakları ve yapılarında her gün ayrı bir sanatçının tasarladığı ışıklandırma çalışması sergileniyor.

Cenevre'nin Mont-Blanc Köprüsü'ndeki ışıklandırmalar, halkın en çok dikkatini çeken çalışmalar arasında yer alıyor.

Köprünün yanına yerleştirilen ışıklı plastikten yapılmış dev insan figürleri, uzaktan bakıldığında köprüyü tutan kolonlar gibi görünüyor. Şehirde yaşayan ve turistik amaçlı Cenevre'ye gelen çok sayıda kişi, akşam saatlerinde bu görüntüyü kaydetmek için köprüye geliyor.

Fransız sanatçı Felix Michel'in köprünün alt geçidine kurduğu ve "Nausicaa" adını verdiği çalışmada ses ile uyumlu ışıklandırmalar, farklı bir atmosfer yaratıyor.

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