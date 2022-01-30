Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 2022 konser sezonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 2022 sezonu, Uğur Mumcu Kantatı konseriyle başladı.

Konserde, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetiminde CRR Korosu, Turgay Erdener'in "Uğur Mumcu Kantatı" ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" adlı eserlerini icra etti.

Konser öncesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Karakelle ve CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, CRR'nin yeni sezon planlamasına dair basın toplantısı düzenledi.

Figen Karakelle, CRR'nin yeni döneminin kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek, genç, dinamik ve Türk müziğine önem veren bir genel sanat yönetmeniyle çalışacaklarını söyledi.

Özellikle uluslararası arenada CRR Konser Salonu'nun tanınırlığı ve bilinirliğini artırmayı hedeflediklerine işaret eden Karakalle, şöyle konuştu:

"İstanbul'un bir markası olarak yeni projeler ortaya koymak ve yeni bir vizyonla burada olmak bizim için çok önemli. Bizim birlikte çalışma ritmimiz de bu anlamda çok önemli. Çünkü biz İBB Kültür Daire Başkanlığı olarak konser salonumuzun hem tüm türlerin burada temsiline hem çocuklar ve gençler için üreteceği işlerin daha çoğalmasına, Türk müzisyenlerinin buradaki temsil oranının artmasına, konserlerin içeriklerinin hem gündemi hem de müzik dünyasının konjonktürünü takip eden konserler olmasına çok önem veriyoruz." dedi.

"Her bir projemizin bir hikayesi olsun istiyoruz"

CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ise CRR'nin sadece müthiş konserler yapan bir mekan olmadığının altını çizerek, aynı zamanda eğiten, öğreten, kendi sanatçısını doğuran ve besleyen bir çatı olduğunu ifade etti.

Orhan, yeni sezon planlamasında cumartesi günlerini senfonik müziğe ayıracaklarını belirterek, yeni sezon planlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"İki haftada bir CRR Senfoni Orkestrası'nın konserleri olacak. Bu konserler içerik bakımından da anlamlı olacaklar. Burayı 16 milyon İstanbullunun seveceği müziğin mabedi haline getirmeye çalışıyoruz. Çok kaliteli Türk müziği toplulukları var. Onlara sık sık burada yer verip salı akşamlarını onlara ayıracağız. Cuma akşamları dünya müziği ve caz müziği konserleri olacak. Pazar günü de çocuklar. Ben üç çocuk müzikali besteledim. Bu salonların 20 sene sonra da dolması gerekiyor. 15 sene sonra bizim seyircimizin olması için çocuklara önem vermek lazım. Pazar günü aynı zamanda CRR'nin Genç Oda Orkestrası sahne alacak. CRR Genç Oda Orkestrası 22 kişilik bir yaylı sazlar orkestrası ve burada konserler veriyor. Bu gençlerimizin hepsi herhangi bir kurumda çalışmayan, sazlarında başarılı ama imkan ve yer bulamayan insanlar. Dolayısıyla biz onları kazanmış gibi hissediyoruz. Biz her bir projemizin bir hikayesi olsun istiyoruz."

Toplantının ardından gerçekleştirilen konserde, "Uğur Mumcu Kantatı"nı Görkem Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal, Selva Erdener, Emre Akkuş, "Requiem"i ise Ayşe Şenoğul, Ezgi Karakaya, Mert Süngü ve Doğukan Özkan seslendirdi.