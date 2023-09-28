Cem Özer'in Usta Performansıyla 'Cem Olmak' Oyunu Trump Sahne'de Prömiyer Yaptı!

Cem Özer'in usta oyunculuk performansıyla "Cem Olmak" adlı oyunun prömiyeri, geçtiğimiz akşam Trump Sahne'de gerçekleşti.

Murat Gürvardar ile Cem Özer’in sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri, Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunan ‘Cem Olmak’ın prömiyerine gelen isimler arasında ünlü modacı Kemal Doğulu ve oyuncu İpek Erdem de vardı.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izlediği “Cem Olmak”, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten yani birlik olmaktan geçtiğini anlatıyor.