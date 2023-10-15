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Cem Karaca müzikali “CEM OLMAK” 19 Ekim’de Duru Sahne’de

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Cem Karaca müzikali “CEM OLMAK” 19 Ekim’de Duru Sahne’de
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca müzikali “CEM OLMAK” 19 Ekim’de Duru Sahne’de, 20 Ekim’de de Kozzy Sahne’de seyirci ile buluşacak.

Cem Karaca’nın unutulmaz şarkıları eşliğinde, usta oyunculuk performansıyla Cem Özer’in oynadığı, yenilikçi metni ve sinematografik rejisiyle, müzikal düzenlemeleri ve muhteşem koreografisiyle seyirciden tam not alan “Cem Olmak” müzikalinin İstanbul yolculuğu sürüyor.

“Cem Olmak” seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Murat Gürvardar ile Cem Özer’in sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izlediği, kapalı gişe oynayan “Cem Olmak”, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”, yani birlik olmaktan geçtiğini anlatıyor.

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