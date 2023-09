Cem Adrian'ın Müziğin Sınırlarını Aştığı Büyük Dünya Turnesi

Özgür bir müzisyen olarak tanınan Cem Adrian, müziğin sınırlarını zorluyor. Ekim ayı sonuna kadar 33 gün içinde 24 konser verecek olan Adrian, 7 farklı ülkede hayranlarıyla buluşuyor. İzmir'den Oberhausen'e, Basel'den Balıkesir'e, Çorlu'dan Oslo'ya, Paris'ten Ankara'ya, Edirne'den Nürnberg'e kadar 22 farklı şehirde konserler düzenleyerek müziğini sevenleriyle paylaşıyor.

Ayrıca, Almanya'nın Trossingen şehrindeki Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus'ta vereceği konserle bir Türk sanatçısı için bir ilke daha imza atacak.

Kendine has duruşu ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden olan Cem Adrian, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor. 20 yıla yaklaşan müzik yaşamında giderek büyüyen olağanüstü bir hayran kitlesi edinen Adrian’ın yurtdışı konserlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Cem Adrian, ekim ayı sonuna kadar süren 24 konserlik yoğun turne programıyla Türkiye, Hollanda, Belçika, Almanya, İsviçre, Norveç ve Fransa’ya uzanacak. Adrian’ın konserleri Samsun, Giresun, Trabzon, Uşak, İzmir, İstanbul, Nijmegen, Liège, Oberhausen, Basel, Balıkesir, Çorlu, Bremen, Paris, Ankara, Gaziantep, Bursa, Antalya, Edirne, Nürnberg ve Trossingen’de gerçekleşecek. Başarılı müzisyen, 33 günün sonunda Trossingen’deki Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus’ta vereceği konserle de bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı olacak.

CEM ADRİAN – EYLÜL-EKİM 2023 KONSER PROGRAMI

26 Eylül Salı SAMSUN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Salonu

27 Eylül Çarşamba GİRESUN – Hayal Kahvesi Giresun

28 Eylül Perşembe TRABZON – Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

29 Eylül Cuma UŞAK – Huzur Park Amfi Tiyatro

30 Eylül Cumartesi İZMİR – İzmir Jazz Festivali

1 Ekim Pazar İZMİR – Efes Antik Tiyatro

4 Ekim Çarşamba İSTANBUL – Başakşehir Jolly Joker Kıyı

5 Ekim Perşembe NIJMEGEN (Hollanda) – Stadsschouwburg Nijmegen

6 Ekim Cuma LIÈGE (Belçika) – Le Forum de Liège

7 Ekim Cumartesi OBERHAUSEN (Almanya) – Luise-Albertz-Halle

8 Ekim Pazar BASEL (İsviçre) – Stadtcasino Basel

11 Ekim Çarşamba BALIKESİR – Hayal Kahvesi Balıkesir

12 Ekim Perşembe ÇORLU – Leb-i Derya Çorlu

13 Ekim Cuma OSLO (Norveç) – Cosmopolite Scene

14 Ekim Cumartesi BREMEN (Almanya) – Metropol Theater Bremen

15 Ekim Pazar PARİS (Fransa) – Théâtre Du Gymnase Marie Bell

17 Ekim Salı ANKARA – Hacettepe Fest

19 Ekim Perşembe GAZİANTEP – GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi

20 Ekim Cuma BURSA – Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

22 Ekim Pazar ANTALYA – Aspendos Antik Tiyatro25 Ekim Çarşamba İSTANBUL – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

26 Ekim Perşembe EDİRNE – Atatürk Kültür Merkezi

27 Ekim Cuma NÜRNBERG (Almanya) – Meistersingerhalle

28 Ekim Cumartesi TROSSİNGEN (Almanya) – Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus