Cem Adrian ve Fatma Turgut İmzalı Düet: 'Bensiz' - Yeni Tekli 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası' Albümünden

Sevilen sanatçı Cem Adrian, yoğun bir konser programının yanı sıra yeni şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez heyecanla beklenen bir düet şarkıya imza atıyor. Cem Adrian, "Tuz Kral'ın Yağmur Duası" adını taşıyan albümünden çıkardığı tekli şarkılardan biri olan "Bensiz"i, ünlü sanatçı Fatma Turgut ile birlikte seslendiriyor.

Sözü, müziği Cem Adrian, düzenlemesi ise Özgür Aksüyek imzası taşıyan ve 29

Eylül’de yayınlanacak “Bensiz” şarkısı, albümün en iddialı şarkılarından biri olarak dinleyeni ilk anda yakalayacak.