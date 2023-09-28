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Cem Adrian ve Fatma Turgut İmzalı Düet: 'Bensiz' - Yeni Tekli 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası' Albümünden

Yayınlanma:
Cem Adrian ve Fatma Turgut İmzalı Düet: 'Bensiz' - Yeni Tekli 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası' Albümünden
Sevilen sanatçı Cem Adrian, yoğun bir konser programının yanı sıra yeni şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez heyecanla beklenen bir düet şarkıya imza atıyor. Cem Adrian, "Tuz Kral'ın Yağmur Duası" adını taşıyan albümünden çıkardığı tekli şarkılardan biri olan "Bensiz"i, ünlü sanatçı Fatma Turgut ile birlikte seslendiriyor.

Sevilen sanatçı Cem Adrian, yoğun bir konser programının yanı sıra yeni şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez heyecanla beklenen bir düet şarkıya imza atıyor. Cem Adrian, "Tuz Kral'ın Yağmur Duası" adını taşıyan albümünden çıkardığı tekli şarkılardan biri olan "Bensiz"i, ünlü sanatçı Fatma Turgut ile birlikte seslendiriyor.

Sözü, müziği Cem Adrian, düzenlemesi ise Özgür Aksüyek imzası taşıyan ve 29
Eylül’de yayınlanacak “Bensiz” şarkısı, albümün en iddialı şarkılarından biri olarak dinleyeni ilk anda yakalayacak.

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Kültür-sanat
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