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Cem Adrian'dan "Duydum ki Unutmuşsun"

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian’ın Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladığı “Solmayan Şarkılar” albümünün ikinci video klibi “Duydum Ki Unutmuşsun” müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Cem Adrian'dan "Duydum ki Unutmuşsun"

Cem Adrian’ın geçtiğimiz ay başında yayınladığı ve Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerini yeniden düzenleyip yorumladığı albümü “Solmayan Şarkılar”ın ilk video klibi, sözleri Orhan Seyfi Orhon, bestesi ise Yusuf Nalkesen’e ait olan “Veda Busesi”ne çekilmişti. Bu video kliple YouTube trendler listesine hızlı bir giriş yaparak dinleyicilerin de beğenisini kazanan Cem Adrian, bu arşivlik albümün ikinci video klibini ise sözleri Hüseyin Turgut Yarkent’e, bestesi ise Selahattin Altınbaş’a ait olan “Duydum Ki Unutmuşsun” şarkısına Mustafa Özen yönetmenliğinde çekti.
Kendine has duruşu ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden olan Cem Adrian’ın Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz 10 eserine yeniden hayat verdiği “Solmayan Şarkılar” albümü çok yakında CD ve plak formatıyla da müzik marketlerdeki yerini alacak. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Cem AdrianMüzik
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