Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi
Caz müziğinin efsanevi isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.
KÜLTÜR-SANAT 06.07.2022, 22:29
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan sanatçı, "Spain", "Morning Has Broken", "I'm All Smiles", "I Remember", "Minuano", "Our Love Is Here To Stay", "Triste", "Cafe" ve "Nada Sera Como Antes" (Nothing Will Be) adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.
Başarılı sanatçı, 45 yıldır sahnelerde olduğunu ancak, 2020'de dünyayı etkisi altına alan salgın sırasında, ilk kez sahnelerden çok uzun süre uzak kaldığını dile getirerek, "Birçok farklı açıdan baktığımda, müzikten hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Şartlar istediğim gibi olmasa da zamanımın olmasını seviyorum. Birçok şeyi düşünmek için her saniyesine ihtiyacım vardı." dedi.
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