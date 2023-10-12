Caz ile Köprü Kur Projesi 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane'de

Ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla Bozcaada Caz Festivali'nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente’nin yeni yaratıcı girişimi olarak hayata geçirilen “KEŞİF”, farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu ve “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla program ve projeler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alan olarak ilk projesi “Caz ile Köprü Kur”u 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

U.S. Mission to Türkiye Hibe Programı desteğiyle hayata geçirilen “Caz ile Köprü Kur” projesi, müziğin kültürler ve kuşaklar arasında iletişim kurmanın en dolaysız araçlarından biri olması fikrinden yola çıkıyor. Zuhal Müzik’in de enstrüman desteği sağladığı proje aynı zamanda caz aracılığıyla ifade özgürlüğünü ve kültürel diyaloğu sağlamlaştırmayı, genç sanatçıların ve öğrencilerin bir araya geldiği bir caz topluluğu oluşturmayı ve Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyerek iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiye farklı bir gözle bakmayı amaçlıyor.

Ertegün’ün mirasından hareketle ayrımcılığa karşı Caz

Türkiye ve ABD arasında, caz müziğinin benzersiz dilini kullanarak köprüler kurma heyecanını taşıyan "Caz ile Köprü Kur" projesi kapsamında, caz müziği bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini inceleyen ve dönemi belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir arşiv sergisi ziyaretçilerin katılımına açılacak. Proje ile aynı adı taşıyan serginin yanı sıra 1940'larda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan ve cazı bir ifade biçimi olmasının yanı sıra kültürel diplomasi aracı olarak da kullanan Münir Ertegün ve oğulları Nesuhi Ertegün ile Atlantic Records kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikayesine odaklanan ve yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği, "Kapıyı Açık Bırak" belgesel film gösterimi proje kapsamında izleyicilerle buluşacak. 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek projenin son iki gününde ise müzik alanında üreten 25 yaş altı öğrenci ve/veya müzisyenlere yönelik atölye çalışması düzenlenecek. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yürütücülüğünü Selen Gülün ile Ben Zwerin'in üstleneceği atölye çalışmasında caz ve doğaçlama müziğin nasıl bir ifade aracı haline geldiği ve buna bağlı olarak ifade özgürlüğünün nasıl bir kanıtı olduğu konularına odaklanılacak.