ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI..

Ulusal uzun metraj ve uluslararası uzun metraj film yarışmaları ile film üretiminin gelişimine destek olmak, bu alandaki sanat icrasının artmasını teşvik etmek ve türün yönetmenlerine katkıda bulunarak, uzun metraj filmler sinemaseverler ile yönetmenleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KATEGORİ FİNALİNDE 10’AR FİLM YARIŞACAK

Çayda Çıra Film Yarışması’na bu yıl 27 farklı ülkeden 1.350 kısa ve uzun metraj film başvuruda bulundu. Festivalde yer alan tüm filmler bu yıl da ücretsiz olarak 01-05 Kasım tarihleri arasında Elazığ Nuretttin Ardıçoğlu Salonu, Bünyamin Eroğlu Belediye Salonu ve Elazığ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında gösterimler yer alırken,

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde atölye çalışmaları yer alacak. Festival filmleri, https://www.caydacirafilmfest. com web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra programda yer alan film ekipleri ile yapılacak söyleşiler de festivalin youtube kanalı üzerinden erişilebilir olarak izlenebilecek.

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerini ücretsiz olarak sinemaseverlere sunacak. Sinemaya destek veren tüm destekçilerimize teşekkürler

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.caydacirafilmfest. com/ adresi ziyaret edilebilir.