ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI..
Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Elâzığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar KARA (EKSAD) tarafından organize edilen ve bu yıl 14’ncüsü düzenlenecek olan Çayda çıra Film ve Sanat Festivali 01 – 05 Kasım 2022 tarihleri arasında, Elâzığ Valiliği, Elâzığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Üniversitesi’nin destekleri ile sinema ve sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalde “ulusal uzun metraj film yarışması” yanı sıra ilk kez düzenlenecek olan uluslararası uzun metraj filme yarışmasında finale kalan filmler festivalde yarışacak.
Ulusal uzun metraj ve uluslararası uzun metraj film yarışmaları ile film üretiminin gelişimine destek olmak, bu alandaki sanat icrasının artmasını teşvik etmek ve türün yönetmenlerine katkıda bulunarak, uzun metraj filmler sinemaseverler ile yönetmenleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.
ULUSAL VE ULUSLARARASI KATEGORİ FİNALİNDE 10’AR FİLM YARIŞACAK
Çayda Çıra Film Yarışması’na bu yıl 27 farklı ülkeden 1.350 kısa ve uzun metraj film başvuruda bulundu. Festivalde yer alan tüm filmler bu yıl da ücretsiz olarak 01-05 Kasım tarihleri arasında Elazığ Nuretttin Ardıçoğlu Salonu, Bünyamin Eroğlu Belediye Salonu ve Elazığ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında gösterimler yer alırken,
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde atölye çalışmaları yer alacak. Festival filmleri, https://www.caydacirafilmfest.
Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerini ücretsiz olarak sinemaseverlere sunacak. Sinemaya destek veren tüm destekçilerimize teşekkürler
Festival hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.caydacirafilmfest.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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|11
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|8
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