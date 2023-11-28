Cansu Dere, Atelier Rebul marka yüzü oldu

Büyüleyici ve ikonik koleksiyonların yaratıcısı Atelier Rebul, yaklaşan yeni yıl kutlamalarının coşkusunu en şık şekilde yaşamaya başlıyor. Cansu Dere, Atelier Rebul marka yüzü olarak markanın ilk Yeni Yıl daha sonra da ikonik İstanbul Koleksiyonlarının tanıtım ve çekim faaliyetlerinde yer alacak.

Rebul Şirketler Grubu Co-CEO ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ve Cansu Dere ev sahipliğinde yapılan lansmana iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Gizem Sabancı, Müge Boz-Caner Erdeniz, Beste Yurttaş, Mirela Cerica, Tolga Sezgin, İlkem Öztürk, Berrin Ak, Mina Karagülle, Mina Ceran, Burcu Şendir ve Ömer-Begüm Ballı gibi isimler katıldı.

Atelier Rebul, hem Türkiye hem de global ölçekli bir yeni yıl kampanyasını uluslararası arenada da başarılı projeleri ile tanınan Cansu Dere ile birlikte yürütecek.

Atelier Rebul ve Cansu Dere iş birliği yeni yılda hediye verme sanatının eşsizliğini vurgulayan özel bir kampanya çekimi ile başladı. Koleksiyon çekimi, Atelier Rebul’ün özenle hazırlanan hediye paketleri eşliğinde yılbaşı kutlamalarının ruhunu yaşatan “The Essence of Celebration” temasıyla kurgulandı.

1920’lerin kutlamalarından alınan ilhamın yansıdığı karelerde, özel kutu tasarımları şık bordo ve yeşil formlarıyla yılbaşı kutlamalarının ruhunu yansıttı. Hediye sanatının uygulandığı yılbaşı hediye kutuları aynı renk kurdelelerle zenginleştirilirken baş harf uygulaması ile kişiselleştirilerek özel olarak yazılan notlar ile tamamlandı. Kamera önünde ve arkasında özgün duruşu ile tanınan Cansu Dere’nin performansı ve yeteneği, her bir detayı incelikle düşünülmüş Atelier Rebul hediyelerinin özel hikayelerinin karelerine yansıdı.

Cansu Dere’nin yer aldığı; Atelier Rebul Yeni Yıl Koleksiyon ve imza kokusu İstanbul Koleksiyon çekimlerini kapsayan ürün yelpazesinde; Yeni Yıl Koleksiyonu’nun sınırlı sayıdaki yılbaşına özel satışa sunulan Apple Cinnamon, Wish Kit, Mini Scented Candle Trio gibi ürünleri yer alırken aynı zamanda yılbaşı döneminde tercih edilmeye devam edilen ikonik İstanbul ve Bereket koleksiyonları da eşsiz yeni hediye kutularında yer alıyor.

Atelier Rebul’ün tüm ürünleri küresel bir program olan Cruelty Free International Leaping Bunny tarafından sertifikalıdır.