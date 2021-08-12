Canlı, akışkan, bir o kadar da duygusal… ‘İÇ HAYATA’ IŞIL KAHRAMAN

"Ne Öyleyim Ne Böyleyim" ve "Boğazın Bu Yakası" adlı tekli çalışmalarına gösterilen ilgiyi sürekli kılacak, canlı, akışkan ve bir o kadar da duygusal bir şarkı oldu "İç Hayata".
Sanatçı, yeni parçanın düzenlemesi ve orkestrasyonuyla ilgili olarak; "Bu şarkının hafif buruk coşkusunun, hayatın kendisi gibi canlı, yaşam dolu inişli çıkışlı hissiyatını, akustik tınılarla bana en çok hissettiren perküsyonlar ve nefesliler eşliğinde kontrbas ve piyano rehberliğinde duymak istedim. Yine Erkan ( Zeki Ar ) şarkıyla arasında kurduğu bağı sese de yansıtmayı başarıyla gerçekleştirdi şanslıyım ki..." diyor.
Ve "Ekip yine, piyanoda Baturay Yarkın, basta Eren Turgut, gitarda Erkan Zeki Ar ve yanı sıra, vurmalılarda Yağız Nevzat İpek, Can Kalyoncu ve nefeslilerde Umur Meriç Öztürk' le tamamlanınca bence uçuş uçuş, tatlı bir swing şarkı ortaya çıktı..." diye ekliyor.
Bize de yolu açık olsun demek kalıyor...:))
Müzikal Prodüktör & Aranjör: Erkan Zeki Ar
Söz & Müzik: Işıl Kahraman
Vokal: Işıl Kahraman
Trompet & Flugelhorn: Umur Meriç Öztürk
Piyano: Baturay Yarkın
Gitar: Erkan Zeki Ar
Kontrbas: Eren Turgut
Davul: Can Kalyoncu
Perküsyon: Yağız Nevzat İpek
Mix & Master: Erkan Zeki Ar
Kafanda varken efkâr
Kalbinde aksi efkârın
İçtiğin şarap mıdır?
Her neyse bahanedir
Götürür bırakır seni bi'yerlerde
Adına ne dersen de
İster aşık ol ister maşuk
Ya da ol istersen her ikisi de
O hayattır ki seni yaşar her ikisinde de
Aldatılmış sayma kendini
Sebeplendin bak bi' ucundan
Haydi kaldır kadehini
İç hayata
Sonra sız istiyorsan devrilip bi' kenarda