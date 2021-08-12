Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona Homofobi istanbul
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde...
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 22...
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...

Canlı, akışkan, bir o kadar da duygusal… ‘İÇ HAYATA’ IŞIL KAHRAMAN

Yaşamı "İç Hayata" diyerek  kutsamayı teklif eden bir yaz şarkısı... Işıl Kahraman bu bestesiyle, üçüncü teklisi ‘İç Hayata’yı Garaj Müzik etiketiyle 12 Ağustos’ta tüm dijital platformlar aracılığıyla dinleyiciyle buluşturdu ve canlı performanslarına kaldığı yerden devam etmek üzere hazırlıklarına başladı.

Canlı, akışkan, bir o kadar da duygusal… ‘İÇ HAYATA’ IŞIL KAHRAMAN

 "Ne Öyleyim Ne Böyleyim" ve "Boğazın Bu Yakası" adlı tekli çalışmalarına gösterilen ilgiyi sürekli kılacak, canlı, akışkan ve bir o kadar da duygusal bir şarkı oldu "İç Hayata".

Sanatçı, yeni parçanın düzenlemesi ve orkestrasyonuyla ilgili olarak; "Bu şarkının  hafif buruk coşkusunun, hayatın kendisi gibi canlı, yaşam dolu inişli çıkışlı hissiyatını, akustik  tınılarla bana en çok hissettiren perküsyonlar ve nefesliler eşliğinde kontrbas ve piyano rehberliğinde duymak istedim. Yine Erkan ( Zeki Ar ) şarkıyla arasında kurduğu bağı sese de yansıtmayı başarıyla gerçekleştirdi şanslıyım ki..." diyor.

Ve "Ekip yine, piyanoda Baturay Yarkın, basta Eren Turgut,  gitarda Erkan Zeki Ar  ve yanı sıra, vurmalılarda Yağız Nevzat İpek, Can Kalyoncu ve nefeslilerde Umur Meriç Öztürk' le tamamlanınca bence  uçuş uçuş, tatlı bir swing şarkı ortaya çıktı..." diye ekliyor.

Bize de yolu açık olsun demek kalıyor...:))

Müzikal Prodüktör & Aranjör: Erkan Zeki Ar

Söz & Müzik: Işıl Kahraman

Vokal:  Işıl Kahraman 

Trompet & Flugelhorn: Umur Meriç Öztürk

Piyano: Baturay Yarkın

Gitar: Erkan Zeki Ar

Kontrbas: Eren Turgut

Davul: Can Kalyoncu

Perküsyon: Yağız Nevzat İpek

Mix & Master: Erkan Zeki Ar

Kafanda varken efkâr

Kalbinde aksi efkârın

İçtiğin şarap mıdır?

Her neyse bahanedir

Götürür bırakır seni bi'yerlerde

Adına ne dersen de

İster aşık ol ister maşuk

Ya da ol istersen her ikisi de

O hayattır ki seni yaşar her ikisinde de

Aldatılmış sayma kendini

Sebeplendin bak bi' ucundan

Haydi kaldır kadehini

İç hayata

Sonra sız istiyorsan devrilip bi' kenarda

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.