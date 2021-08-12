Canlı, akışkan, bir o kadar da duygusal… ‘İÇ HAYATA’ IŞIL KAHRAMAN

"Ne Öyleyim Ne Böyleyim" ve "Boğazın Bu Yakası" adlı tekli çalışmalarına gösterilen ilgiyi sürekli kılacak, canlı, akışkan ve bir o kadar da duygusal bir şarkı oldu "İç Hayata".

Sanatçı, yeni parçanın düzenlemesi ve orkestrasyonuyla ilgili olarak; "Bu şarkının hafif buruk coşkusunun, hayatın kendisi gibi canlı, yaşam dolu inişli çıkışlı hissiyatını, akustik tınılarla bana en çok hissettiren perküsyonlar ve nefesliler eşliğinde kontrbas ve piyano rehberliğinde duymak istedim. Yine Erkan ( Zeki Ar ) şarkıyla arasında kurduğu bağı sese de yansıtmayı başarıyla gerçekleştirdi şanslıyım ki..." diyor.

Ve "Ekip yine, piyanoda Baturay Yarkın, basta Eren Turgut, gitarda Erkan Zeki Ar ve yanı sıra, vurmalılarda Yağız Nevzat İpek, Can Kalyoncu ve nefeslilerde Umur Meriç Öztürk' le tamamlanınca bence uçuş uçuş, tatlı bir swing şarkı ortaya çıktı..." diye ekliyor.

Bize de yolu açık olsun demek kalıyor...:))

Müzikal Prodüktör & Aranjör: Erkan Zeki Ar

Söz & Müzik: Işıl Kahraman

Vokal: Işıl Kahraman

Trompet & Flugelhorn: Umur Meriç Öztürk

Piyano: Baturay Yarkın

Gitar: Erkan Zeki Ar

Kontrbas: Eren Turgut

Davul: Can Kalyoncu

Perküsyon: Yağız Nevzat İpek

Mix & Master: Erkan Zeki Ar

Kafanda varken efkâr

Kalbinde aksi efkârın

İçtiğin şarap mıdır?

Her neyse bahanedir

Götürür bırakır seni bi'yerlerde

Adına ne dersen de

İster aşık ol ister maşuk

Ya da ol istersen her ikisi de

O hayattır ki seni yaşar her ikisinde de

Aldatılmış sayma kendini

Sebeplendin bak bi' ucundan

Haydi kaldır kadehini

İç hayata

Sonra sız istiyorsan devrilip bi' kenarda