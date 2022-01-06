Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor

Müziğin dededen toruna miras kaldığı müzisyen bir ailede büyüyen Cankat Erdoğan, çıkardığı 7 albümün, 10’a yakın profesyonel klibin ve çeşitli single şarkılarının ardından birisi halay olmak üzere üç türkü ile doldurduğu yeni single’ı “Sebebim Sensin” ile sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Bahçelievler’deki Kanatçı Arkadaş’ta sevenleriyle buluşuacak olan başarılı türkücü albüm ve klip çalışmalarının dışında sevenleri ile buluşmak için her türlü sahneyi ve konseri değerlendirmeye çalışıyor.

Müziğe dair her platformun yanı sıra sosyal medya üzerinden de sevenlerine ulaşma çabası içerisinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Şahsıma ve müziğime dair yapılan her türlü yorumu dikkate alıyorum. Olumsuz yorumları yol gösteren bir kılavuz, olumlu yorumları ise daha iyi işler ortaya çıkarabilmek maksadı ile bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum” diye konuştu. (ENGİN ÇAĞLAR - YENİGÜN / İSTANBUL)