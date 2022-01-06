Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın hail
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor
Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor
Türkiye'de 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 66 bin 467 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı...

Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor

Önümüzdeki günlerde Bahçelievler’deki Kanatçı Arkadaş’ta sevenleriyle buluşuacak olan başarılı türkücü albüm ve klip çalışmalarının dışında sevenleri ile buluşmak için her türlü sahneyi ve konseri değerlendirmeye çalışıyor.

Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor

Müziğin dededen toruna miras kaldığı müzisyen bir ailede büyüyen Cankat Erdoğan, çıkardığı 7 albümün, 10’a yakın profesyonel klibin ve çeşitli single şarkılarının ardından birisi halay olmak üzere üç türkü ile doldurduğu yeni single’ı “Sebebim Sensin” ile sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Bahçelievler’deki Kanatçı Arkadaş’ta sevenleriyle buluşuacak olan başarılı türkücü albüm ve klip çalışmalarının dışında sevenleri ile buluşmak için her türlü sahneyi ve konseri değerlendirmeye çalışıyor.

Müziğe dair her platformun yanı sıra sosyal medya üzerinden de sevenlerine ulaşma çabası içerisinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Şahsıma ve müziğime dair yapılan her türlü yorumu dikkate alıyorum. Olumsuz yorumları yol gösteren bir kılavuz, olumlu yorumları ise daha iyi işler ortaya çıkarabilmek maksadı ile bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum” diye konuştu. (ENGİN ÇAĞLAR - YENİGÜN / İSTANBUL)

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cankat Erdoğan Sevenleriyle BuluşuyorCankat ErdoğanCankat Erdoğan Sebebim Sensin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.