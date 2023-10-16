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Candan Erçetin’den tarihi ambiyans'ta muhteşem performans

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Candan Erçetin’den tarihi ambiyans'ta muhteşem performans
Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, önceki akşam Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseptiyle tarihin beşiği Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Muhteşem konserde Candan Erçetin’e İSP Senfoni Orkestrası, Candan Erçetin Orkestrası, Etnik Sazlar, A Capella Gramofon Korosundan oluşan 85 kişilik görkemli bir orkestra eşlik etti.

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserine “Bu şarkılarla Atatürk’ün duygularını hissetmeye, düşüncelerini anlamaya ve yorumlamaya çalıştık” sözleriyle başlayan Candan Erçetin, hep bir ağızdan seslendirdiği şarkılarla sevenlerine zaman zaman duygu dolu anlarda yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği, Askerlik yılları, Savaşları, Zaferleri, Genç Türkiye Cumhuriyeti, Hastalığı, Ölümü, Övgü ve 100. Yıllık Cumhuriyet kronolojisiyle oluşturulmuş repertuarda “Manastırın Ortasında, Çökertme, Çalın Davulları, Efelerin Efesi” gibi şarkılar yer aldı.

Kerkisolfej Organizasyonu'un düzenlediği etkinlikte Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici atmosferinde birlikte binlerce hayranıyla buluşan Candan Erçetin, yıllar önce arkeolog olarak çalıştığı Antik Kent Efes’te sahne almanın verdiği mutluluğu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etti.

Muhteşem performansıyla hayranlarına uzun süre unutamayacakları bir akşam yaşatan Candan Erçetin, konserin son bölümünde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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