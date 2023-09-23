Candan Erçetin, Bursa Kültürpark Açıkhava'da Müzikseverlerle Buluştu

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği konserde önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Yaz sezonu boyunca farklı şehirlerdeki konserleriyle müzikseverlerle buluşan Erçetin, Bursa'da da unutulmaz bir geceye imza attı.

"Umrumda Değil" şarkısıyla sevenlerini selamlayan sanatçı, muhteşem performansıyla Bursalı hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Repertuarında 90’lı yılların parçalarına da yer veren Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca harika enerjisiyle bir an olsun tempoyu düşürmeyen Candan Erçetin, programının finalini “Gençlik Marşı”, Mülkiye Marşı” ve “İzmir Marşı” söyleyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. Öte yandan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseptiyle 14 Ekim Efes Antik Tiyatro’da şef “Orhan Şallıel” yönetiminde senfonik bir konser vermeye hazırlanan Candan Erçetin, prova hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Erçetin, 30 Eylül Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 8 Ekim Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava’da, 20 Ekim’de ise Antalya Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.