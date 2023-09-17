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Çanakkaleliler Simge'ye Yoğun İlgi Gösterdi

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Çanakkaleliler Simge'ye Yoğun İlgi Gösterdi
“Aşkın Olayım” şarkısıyla Spotify’ın bu yazın en çok dinlenen şarkıları listesine giren üç popçudan biri olan Simge art arda verdiği açık hava konserleriyle sezonu dolu dolu geçirdi. Yaz bitmesine rağmen konserlerine devam eden Simge dün akşam Çanakkale’deydi. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda konser veren Simge’ye Çanakkale halkı büyük ilgi gösterdi.

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen Simge dün akşam Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale’de sevenleriyle buluştu. Simge’nin konserini izleyen on binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti…

“Aşkın Olayım” şarkısıyla Spotify’ın bu yazın en çok dinlenen şarkıları listesine giren üç popçudan biri olan Simge art arda verdiği açık hava konserleriyle sezonu dolu dolu geçirdi. Yaz bitmesine rağmen konserlerine devam eden Simge dün akşam Çanakkale’deydi. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda konser veren Simge’ye Çanakkale halkı büyük ilgi gösterdi.

Binlerce kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. “Aşkın Olayım”, “Harcandıkça”, “Öpücem”, “Ben Bazen” gibi hitlerini seslendirirken tüm seyirci Simge’ye eşlik etti. Simge Çanakkale’ye “Çok güzelsiniz” diye seslendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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