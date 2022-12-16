Çanakkale'deki antik kentin çok katlı çarşısı gün ışığına çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteğiyle, Türk Tarih Kurumu, Ezine Belediyesi ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla bazı üniversitelerden bilim insanlarının katkıda bulunduğu eski liman kentindeki kazıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe ile ekibince bu yıl 5 Temmuz'da başlayan çalışmalar kapsamında iki kapısı bulunan çok katlı çarşı yapısının büyük bölümüne ulaşıldı.

Öztepe, 2010 yılında devraldıkları kazının 12'nci döneminde bu sene önemli bilgi ve buluntulara ulaştıklarını söyledi.

Aşağı agora bölgesinde ilk kez Alman arkeologların kısmen araştırdığı alanlarda daha geniş çaplı çalışma yapma imkanı bulduklarını belirten Öztepe, "12 yıldır kesintisiz olarak güney kısmında araştırma yaptığımız çarşı yapısının bu sefer kuzey kısmında son iki yıldır yaptığımız çalışmalara devam ettik." dedi.

Öztepe, bu çarşının Alexandria Troas ve arkeologlar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yapının özelliklerine değinen Öztepe şunları kaydetti:

"Bölgede bilindiği kadarıyla çok katlı çarşı yapısı bir tek Alexandria Troas'ta gözüküyor. Anadolu'da tabii Manisa'da ve Aydın'da da bu tip çarşı yapıları var, çok katlı olarak. Bunlar bir anlamda o dönemin bugünkü karşılığını söylemek gerekirse alışveriş merkezleri şeklinde hizmet veriyor. Antik AVM'ler diyebileceğimiz bir çarşı bu. Geçtiğimiz yıl bu yapının en kuzeyinde kendi içinde kapalı bir mekanı açığa çıkarmıştık. Bu yıl muhtemeldir ki henüz tabanına ulaşamadığımız kuzeydeki dükkanı kazmaya başladık. İklim şartlarının değişmesi nedeniyle çarşı yapısının bu dükkanında tabana ulaşamadık ama gelecek yıl herhalde ilk etapta bu tabana ulaşma şansımız olacak. Bugüne kadar devam eden çarşı yapısı çalışmaları bütün formaların batı cephesi boyunca uzanan çift katlı olduğunu gördüğümüz, hatıl yuvalarından ve derinliğinden de yaklaşık 6,5-7 metre derinlikte. En azından şu andaki veriler ışığında bunu söyleyebiliriz."