CAN VS & BERRİN KEKLİKLER’DEN SÜRPRİZ ÇALIŞMA

Yer aldığı projelerde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de öne çıkan Berrin Keklikler, Can VS’nin hazırlıklarına devam ettiği aranjör albümünün ilk single çalışmasına Can VS ile birlikte imza atıyor.

Başarılı prodüktör Can VS’nin ilk albümünün müjdeleyicisi olan sürpriz çalışmanın sözleri, son dönemde müzik dünyasındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Berrin Keklikler’e, müziği ise Can VS ve Berrin Keklikler’e ait. “Eridim’’in düzenlemesi ve prodüktörlüğünde ise Can VS’nin imzası bulunuyor.

ERİDİM’E EĞLENCELİ KLİP!..

Şarkının Utku Kundakçı yönetmenliğinde, Şile ve Küçükbakkalköy’de kaydedilen video klibi ise birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Eğlenceli bir yol klibi olan “Eridim”, müziğin ritmini yansıtan hareketli sahneleriyle de izleyenleri bu eğlenceye davet ediyor.

Studio Circus’ta kaydedilen “Eridim”in mix & masteringi Özgür Öztürk’e ait. Şarkının dikkat çekici fotoğraflarında Nuri Çiçekkan, kapak tasarımında ise Mustafa Tali Aydoğdu imzası bulunuyor.