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Can Uyan'dan “Aşka çok cahilim” çıktı

“Hadi Sus”, “Vur” ve “Yazar mı?” şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Can Uyan, yeni bir single hazırladı. “Kopamıyorum” adlı çalışma, İLS Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Can Uyan'dan “Aşka çok cahilim” çıktı

Can Uyan, 2018 yılında “Hadi Sus” ile başladığı müzik yolculuğuna birbirinden iddialı şarkılarla devam ediyor. Başarılı şarkıcı, “Vur” ve “Yazar mı?”nın ardından dördüncü single’ı “Kopamıyorum”u müzikseverlerle buluştu.

AŞK ACISI ÇEKİYOR
Sözü Ferhat Yaşrin’e, müziği ise Esad Fidan’a ait “Kopamıyorum”un düzenlemesini de Esad Fidan yaptı. Şarkının klibi, Emrah Özbilen’in yönetmenliğinde Ümraniye Platoları’nda çekildi. Can Uyan’ın aşk acısı çeken bir adamı canlandırdığı klib’in çekimleri 2 günde tamamlandı. 

10 ARALIK’TA VIRGIN RADYO’DA
Can Uyan, single’ın fotoğrafları için Metin Kuşçu’nun objektifine poz verdi. Çalışmanın kapağına ise Ahmet Terzioğlu imza attı. “Kopamıyorum” ilk kez 10 Aralık akşamı saat 23.00’te Virgin Radyo’da müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Şarkı 11 Aralık’ta İLS Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Can UyanIls Müzik
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